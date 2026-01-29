W skrócie W Stanach Zjednoczonych gwałtowne śnieżyce i mrozy doprowadziły do śmierci co najmniej 73 osób oraz licznych uszkodzeń sieci energetycznych.

W Ohio kierowca pługa pomógł karetce dotrzeć z pacjentem do szpitala, umożliwiając udzielenie pomocy dziecku.

American Airlines z powodu złej pogody odwołały 16 proc. lotów - najwięcej w swojej prawie stuletniej historii.

Do 73 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ostatnich potężnych zimowych burz w Stanach Zjednoczonych - informują amerykańskie media. Śnieżyce i mrozy od weekendu uderzają w centralną i wschodnią część kraju, powodując olbrzymie utrudnienia. W środę wieczorem ostrzeżenia przed fatalną pogodą obowiązywały na terenach zamieszkanych przez około 69 milionów ludzi. Warunki prędko się nie poprawią.

Kilkadziesiąt ofiar zimy. Wciąż tysiące domów bez prądu

W środę liczbę zabitych w wypadkach oraz z powodu wychłodzenia w całym kraju oceniano na 42, jednak nowy bilans mówi o 73 ofiarach. Ponieważ śnieżyce i mrozy wciąż się utrzymują i mogą potrwać do przyszłego tygodnia, trzeba się liczyć z tym, że ofiar złej pogody będzie więcej.

Masa śniegu oraz oblodzenie doprowadziły do wielu awarii sieci elektrycznej. Obecnie największe problemy mają z tego powodu mieszkańcy stanów Tennessee i Missisipi - tam łącznie ponad 100 tys. odbiorców nie ma energii elektrycznej.

To oznacza problemy z ogrzewaniem i dostępem do ciepłej wody. Wiele osób stara się dogrzewać kuchenkami gazowymi, a część mieszkańców szuka miejsc w hotelach.

Z powodu zalegającego śniegu na wielu drogach i autostradach ruch jest bardzo utrudniony. Władze stanu Missisipi wysłały na autostrady międzystanowe I-55 oraz I-22 łącznie 135 pługów śnieżnych oraz gwardię narodową z ciężkim sprzętem, który ma pomóc ściągać z jezdni porzucone auta.

W Ohio jeden z kierowców pługa został obwołany bohaterem, po tym jak pomógł uratować dziecko.

"Ja jestem tylko kierowcą". Pomógł uratować pacjenta, oczyszczając drogę

W niedzielę koło południa w hrabstwie Hamilton trzeba było jak najszybciej przewieźć pacjenta do szpitala dziecięcego w Cincinnati. Tamtejsze drogi były całkowicie zasypane śniegiem, więc wydział transportu stanu Ohiao poprosił przez radio o jakąkolwiek pomoc dla karetki.

Na wezwanie odpowiedział kierowca pługa Joe Estes, który podjechał do ambulansu, a następnie poprowadził pojazd przez całkowicie zasypaną autostradę I-71 przez około pół godziny, oczyszczając wąski pas jezdni. Udało się dowieźć dziecko do placówki. Personel szpitala potwierdził, że pacjent "czuje się dobrze" i jest z rodziną - informuje telewizja ABC.

Choć obwołany przez amerykańskie media bohaterem kierowca pługa w rozmowie z telewizją stwierdził, że "prawdziwymi bohaterami są i zawsze będą pracownicy szpitala i służb ratunkowych, a ja jestem tylko kierowcą, który oczyszcza drogę".

Fatalne warunki utrudniają ruch nie tylko na drogach. Potężne problemy panują również na lotniskach.

Przewoźnik miał największe problemy w historii. 16 proc. lotów odwołanych

W środę linie lotnicze American Airlines musiały odwołać 16 proc. rejsów zaplanowanych na ten dzień, czyli 653 połączeń.

Tak wielu odwołanych z powodu złej pogody lotów linie American Airlines nie notowały jeszcze nigdy w swojej prawie stuletniej historii (założono je w 1930 roku) - podaje ABC.

Wielu pracowników linii utknęło na lotniskach, na których często musiało nocować.

Uderzenie zimy w USA jeszcze się nie skończyło. Według najnowszych prognoz śnieżyce i silny mróz w wielu stanach utrzymają się również przez nadchodzący weekend i potrwają do przyszłego tygodnia.

Najsilniejsze śnieżyce w nadchodzących dniach mają nawiedzić przede wszystkim wschodnie wybrzeże, przede wszystkim stany Waszyngton i Nowy Jork, ale też część Massachusetts.

Z powodu niebezpiecznego oblodzenia w Nowym Jorku po raz pierwszy od kilku lat zawieszono kursowanie promów na tamtejszej zatoce oraz na rzece Hudson - podaje serwis Foxweather.

Według amerykańskiej służby pogodowej NWS okres silnych mrozów "może być najdłuższym od dekad".

Źródło: ABC, NBC, AP, Foxweather

