Do tragedii w prowincji Guangdong na południu Chin doszło w środę nad ranem. W pobliżu miasta Meizhou zapadł się niemal 18-metrowy odcinek autostrady.

Do tragedii doprowadziły najprawdopodobniej bardzo obfite deszcze. W ostatnim czasie w regionie pojawiły się powodzie i lawiny błotne, zalane zostały m.in. miejscowości w okolicach Meizhou.

Gdy doszło do zawalenia się ziemi, na wskazanym fragmencie trasy znajdowało się 23 samochody. Pojazdy wpadły do głębokiego zapadliska. Jego obszar, zdaniem władz, mierzy 184 metry kwadratowe. Do akcji wkroczyły służby regionalne, jak i krajowe - w sumie ponad pół tysiąca funkcjonariuszy.