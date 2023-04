Ziemia osunęła się pod grupą matek z dziećmi. Co najmniej 20 ofiar

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga doszło do tragicznego w skutkach osunięcia się ziemi. Lokalne władze informują, że zginęło co najmniej 20 osób. Niewykluczone, że ostateczna liczba ofiar będzie wyższa, ponieważ część osób uznano za zaginione.

Zdjęcie Ziemia osunęła się pod grupą matek z dziećmi / Google Maps/Twitter /