W poniedziałek 19 grudnia Sąd Najwyższy Szwecji odmówił wydania byłego redaktora naczelnego angielskojęzycznej gazety "Today's Zaman", traktowanej przez Ankarę jako organ propagandowy ruchu islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena.

Szwecja a Turcja. Zgrzyt w relacjach przez Bulenta Kenesa

Gazeta została zamknięta przez tureckie władze po nieudanej próbie zamachu stanu. Bulent Kenes otrzymał w Szwecji azyl, ma status uchodźcy politycznego.

Do decyzji szwedzkiego sądu we wtorek 20 grudnia odniósł się szef tureckiej dyplomacji. Mevlut Cavusoglu podkreślił podczas konferencji prasowej, że Turcja oczekuje od Szwecji i Finlandii, które ubiegają się o akcesję do NATO, "konkretnych kroków", a nie "pięknych słów", jeśli chcą, by Ankara zatwierdziła przyjęcie ich do Sojuszu.

Szwecja i Finlandia podpisały pod koniec czerwca podczas szczytu NATO w Madrycie porozumienie z Turcją, zobowiązując się m.in. do walki z terroryzmem. Władze tureckie domagają się wydalenia ze Szwecji uchodźców politycznych, przede wszystkim kurdyjskich, których uważają za terrorystów oraz przeciwników politycznych oskarżonych o próbę dokonania puczu. "Ponadto turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan nalegał szczególnie na Sztokholm, by wydał Kenesa" - przypomina Associated Press.