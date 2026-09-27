Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zgrzyt na linii Seul-Kijów. "Głębokie ubolewanie" z powodu słów Zełenskiego

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Prezydent Korei Południowej wyraził "głębokie ubolewanie" w związku z ujawnieniem przez Ukrainę przekazania Seulowi dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych - podała agencja Yohnap. Prezydent Lee Jae Myung zapowiedział, że rozważy zastosowanie wobec Ukrainy "dodatkowych środków". Transfer jeńców ujawnił w czwartek podczas szczytu Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Wołodymyr Zełenski.

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Prezydent Korei Południowej i Wołodymyr Zełenski stojący za mównicami, mikrofon, flaga Korei Południowej w tle.
Prezydent Korei Płd. wyraził "głębokie ubolewanie" w związku z zachowaniem Wołodymyra ZełenskiegoCHARLY TRIBALLEAU / AFP, AHN YOUNG-JOON / POOL / AFPAFP

W skrócie

  • Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wyraził głębokie ubolewanie z powodu ujawnienia przez Wołdymyra Zełenskiego informacji o przekazaniu do Seulu dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych.
  • Według władz południowokoreańskich wcześniejsze ustalenia z Ukrainą zakładały, że transfer jeńców będzie utrzymany w tajemnicy dla ich bezpieczeństwa.
  • Dwóch północnokoreańskich żołnierzy walczących po stronie Rosji zostało wziętych za jeńców na froncie w Ukrainie, a następnie przetransportowano ich do Korei Południowej.
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Jak podała południowokoreańska agencja Yonhap, prezydent Lee Jae Myung "wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnego ujawnienia przez Ukrainę" transferu do Seulu dwóch północnokoreańskich jeńców wziętych na froncie w Ukrainie.

Kancelaria prezydenta Korei Płd. zaznaczyła ponadto, że twierdzenia strony ukraińskiej, jakoby umowa nie została objęta klauzulą jawności, są nieprawdziwe. Południowokoreański prezydent rozważa podjęcie dodatkowych działań, jeśli to będzie konieczne - podała Yohnap.

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"Głębokie ubolewanie". Prezydent Korei Płd. rozczarowany zachowaniem Zełenskiego

Informacje o przekazaniu Korei Południowej dwóch obywateli Korei Północnej ujawnił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Niedawno wysłaliśmy dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych do Republiki Korei. Tych ludzi niełatwo pojmać żywych. Jeden z nich, gdy zdał sobie sprawę, że trafi do niewoli, próbował odebrać sobie życie. I był w szoku, że los nie pozwolił mu umrzeć - mówił Zełenski w Nowym Jorku.

Według Seulu Korea Płd. i Ukraina uzgodniły wcześniej, że transfer będzie tajny, aby zapewnić północnokoreańskim żołnierzom bezpieczeństwo.

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O pochwyceniu dwóch walczących po stronie Rosji żołnierzy z Korei Północnej Zełenski poinformował w styczniu 2025 r, otwiera się w nowym oknie. Jeńców wzięto w regionie Kurska, byli oni poważnie ranni.

Ukraiński prezydent twierdził wówczas, że zarówno rosyjskie i północnokoreańskie dowództwo na froncie w Ukrainie dokonuje egzekucji rannych koreańskich żołnierzy, by zataić zaangażowanie Pjongjangu w wojnę.

W 2025 r. południowokoreańskie media przekazały, że jeńcy wyrazili zgodę na transfer do Seulu. Jak podała Al Dżazira, kwestia ta była przedmiotem rozmów Zełenskiego i Lee Jae Myunga podczas lipowego szczytu NATO w Ankarze.

Źródło: Yohnap, Al Dżazira, Reuters

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