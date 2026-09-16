Zgrzyt na linii Rosja-USA. "Destrukcyjna polityka Waszyngtonu"

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Troy Meink, sekretarz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, wyjawił, że Waszyngton rozmieścił broń w kosmosie. Na oświadczenie Amerykanów zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Stwierdziła, że "destrukcyjna polityka Waszyngtonu" niesie za sobą konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

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Marija Zacharowa za mównicą z logo ONZ oraz Donald Trump przy niebieskiej ścianie z logo ONZ
Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa i prezydent USA Donald Trump; zdjęcie ilustracyjneJames Manning / PA Images / Valery Sharifulin / Zuma Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Przedstawiciel Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych ujawnił, że USA umieściły na orbicie broń zdolną do ochrony przed zagrożeniami w kosmosie.
  • Rzeczniczka MSZ Rosji zareagowała na te informacje, podkreślając zgłaszane przez Moskwę obawy dotyczące konsekwencji działań USA dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
  • Rosja apeluje do państw członkowskich ONZ o wsparcie projektów zakazujących rozmieszczania i użycia broni w przestrzeni kosmicznej.
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- Stany Zjednoczone dysponują na orbicie bronią kontroli przestrzeni kosmicznej zdolną do obrony sił połączonych przed wrogimi działaniami - oświadczył w poniedziałek wiceszef Pentagonu i sekretarz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Troy Meink.

- Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić - podkreślił. Nie zdradził jednak szczegółów na temat wspomnianej broni.

USA rozmieściły broń w kosmosie. Jest głos z Rosji

Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną, a w 2024 r. administracja Joe Bidena poinformowała o wystrzeleniu przez Rosję satelity, który może być zdolny do atakowania innych obiektów w kosmosie.

Moskwa nie potwierdza jednak tych doniesień, a ujawniona przez Meinka informacja spotkała się ze zdecydowaną reakcją rzeczniczki rosyjskiego MSZ Mariji Zacharowej.

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- Rosja od wielu lat zwraca uwagę społeczności międzynarodowej na poważne konsekwencje destrukcyjnej polityki Waszyngtonu dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Podkreślamy potrzebę podjęcia natychmiastowych, praktycznych działań w celu zapobieżenia wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej - powiedziała Zacharowa, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Jej oświadczenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Zacharowa oceniła, że wypowiedź wiceszefa Pentagonu "jedynie potwierdza wysokie zapotrzebowanie na rosyjskie inicjatywy wielostronne" w tej sprawie.

Marija Zacharowa o broni USA. Zaapelowała do ONZ

Rzeczniczka rosyjskiego resortu zaznaczyła, że celem Moskwy jest "szybkie rozpoczęcie negocjacji w sprawie opracowania wielostronnego, prawnie wiążącego instrumentu zakazującego umieszczania broni w przestrzeni kosmicznej". Dodała, że chodzi też o wypracowanie zakazu "stosowania lub groźby użycia siły za pośrednictwem obiektów kosmicznych".

Jak wspomniała, Rosja podjęła już działania, które mogłyby rozwiązać tę kwestię, przygotowując konkretne rezolucje pod głosowanie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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- Planujemy przedłożyć odpowiednie projekty do rozpatrzenia przez Pierwszy Komitet 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie ONZ do poparcia tych dokumentów (...). Jest to teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek - przekazała Zacharowa.

- Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania konstruktywnych wysiłków na rzecz zachowania przestrzeni kosmicznej jako globalnego dobra wspólnego i w pełni pokojowego środowiska, wolnego od broni i konfliktów, dla dobra przyszłych pokoleń. Osiągnięcie tego fundamentalnego celu zależy od zdecydowanych i pilnych działań społeczności międzynarodowej, mających na celu ograniczenie agresywnych ambicji kosmicznych Stanów Zjednoczonych - podsumowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

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