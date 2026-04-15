W skrócie Peter Magyar przekazał, że prezydent Węgier zgodził się na szybkie przekazanie władzy i powierzenie mu utworzenia rządu.

Partia TISZA zdobyła większość konstytucyjną w wyborach parlamentarnych, uzyskując 136 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Peter Magyar zaapelował do prezydenta Tamasa Sulyoka o rezygnację ze stanowiska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe - powiedział w środę Peter Magyar po rozmowie z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Lider partii TISZA spotkał się z Sulyokiem w środę.

Polityczna zmiana na Węgrzech. Magyar stworzy rząd

Przewodniczący Tiszy przekazał, że prezydent zapewnił go o powierzeniu mu misji utworzenia rządu. Dodał, że Sulyok przedstawił mu również harmonogram ukonstytuowania nowego parlamentu.

- Prezydent zapewnił mnie, że pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć najwcześniej 4 maja, ale realne jest oczekiwanie terminu 6 lub 7 maja - powiedział Magyar.

W niedzielę wieczorem, w swoim zwycięskim przemówieniu w Budapeszcie, Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy lider Tiszy zaznaczył, że oczekuje, iż Sulyok jak najszybciej zwoła inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a następnie poda się do dymisji. Prezydent Węgier jest wybierany przez parlament.

"Nie nadaje się na wzór". Magyar chce dymisji prezydenta

"Tamas Sulyok nie jest godny ucieleśniania jedności narodu węgierskiego. Nie nadaje się na strażnika praworządności. Nie nadaje się na wzór moralny i wzór do naśladowania. Tamas Sulyok musi ustąpić ze stanowiska natychmiast po utworzeniu nowego rządu" - napisał zwycięzca węgierskich wyborów w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem spotkania z prezydentem.

Tamas Sulyok został wybrany na urząd głowy państwa głosami deputowanych koalicji Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana. Pięcioletnią kadencję rozpoczął w marcu 2024 r.

W wyborach parlamentarnych w niedzielę TISZA zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana - 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

W jednym okręgu jednomandatowym zarządzono powtórzenie głosowania, wciąż liczone są też głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.

