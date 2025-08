- Donald Trump powinien dostać Nobla. Nie tylko za wysiłki związane z Kambodżą, ale także gdzie indziej - powiedział wicepremier Kambodży Sun Chanthol w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal".

Doniesienia te potwierdziła agencja Reuters. Wicepremier zapytany przez dziennikarzy agencji o zamiar zgłoszenia kandydatury Trumpa, odpisał w wiadomości tekstowej: "Tak". Zapewnienie to padło, mimo że 31 stycznia 2025 roku upłynął termin zgłaszania kandydatów do nagrody. Do nagrody zgłoszono 338 kandydatów - 244 osoby i 94 organizacje.

Donald Trump i Nagroda Nobla. Wicepremier jest za

Nominacja ma związek z niedawnym konfliktem na granicy tajlandzko-kambodżańskiej, który - według wicepremiera Kambodży - Donald Trump pomógł zakończyć. Prezydent USA uzależnił wówczas obniżenie ceł od rozejmu między krajami.

Starcia na granicy tajlandzko-kambodżańskiej trwały od 24 do 28 lipca. W wyniku walk zginęło co najmniej 45 osób. Zakończyły się one porozumieniem o zawieszeniu broni, m.in. dzięki staraniom premiera Malezji Anwara Ibrahima, W rozmowach brali udział także obserwatorzy z Chin i Stanów Zjednoczonych.

W czwartek wieczorem administracja Trumpa ogłosiła, że Kambodża, podobnie jak Tajlandia, zostanie objęta 19-procentowymi cłami na import do Stanów Zjednoczonych, co stanowi znaczne obniżenie w stosunku do poprzedniej stawki, wynoszącej 36 proc. Wartość ta została już obniżona z 49-procentowego cła - jednego z najwyższych na świecie - które prezydent początkowo ogłosił dla Kambodży w kwietniu.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa. To nie pierwsza taka propozycja

O nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla mówili wcześniej także członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Darrel Issa jak również rząd Pakistanu "za rolę, jaką odegrał w deeskalacji napięć w konflikcie między Pakistanem i Indiami".

Nominację złożył także republikański kongresmen Buddy Carter. Zwracając się do komitetu nagrody stwierdził, że Trump odegrał "nadzwyczajną i historyczną rolę w zakończeniu konfliktu zbrojnego pomiędzy Iranem a Izraelem".

"Polityczny WF": Nowy premier jeszcze w tej kadencji? Tusk wysyła sygnały Piotr Witwicki INTERIA.PL