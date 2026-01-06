W skrócie W ataku USA na Wenezuelę zginęła 45-letnia Kolumbijka, a jej córka została ranna.

Prezydent Kolumbii publicznie oskarżył administrację USA o zabójstwo niewinnej kobiety.

Po schwytaniu Nicolasa Maduro sytuacja w Wenezueli stała się niestabilna. W poniedziałek doszło do strzelaniny koło pałacu prezydenckiego.

Informację o śmierci kobiety podał w nocy z poniedziałku na wtorek dziennik "El Pais", a także media kolumbijskie, w tym dzienniki "El Universal" i "El Colombiano".

Według ich relacji 45-letnia Yohana Rodriguez Sierra, pochodząca z miasta Cartagena w Kolumbii, zginęła na tarasie swojego domu w stanie Miranda na północy Wenezueli po uderzeniu pocisku.

Media podały, że kobieta mieszkała w Wenezueli od lat i zajmowała się handlem.

Petro zamieścił na platformie X długi wpis, w którym odniósł się do doniesień dziennika "El Universal". Potępił działanie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa i zarzucił mu, że pod jego "nielegalnymi rozkazami" zamordowano niewinną Kolumbijkę.

Według władz Wenezueli w wyniku operacji USA zginęło około 80 osób - żołnierzy i cywilów.

Atak USA na Wenezuelę. Strzelanina w sąsiedztwie pałacu prezydenckiego

W sobotę amerykańskie wojsko uderzyło na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji schwytano i wywieziono do USA przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Od tamtej chwili sytuacja w kraju jest niestabilna. W poniedziałek w godzinach popołudniowych doszło do strzelaniny w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w Caracas, stolicy Wenezueli - przekazały niezależne media.

Według telewizji UHN Plus, która zamieściła krótkie nagrania z wieczornych zajść w sąsiedztwie siedziby prezydenta Wenezueli, na ulicach w pobliżu pałacu Miraflores pojawili się żołnierze.

Wenezuela. Władze milczą po incydencie w Caracas. Mieszkańcy donoszą o dronach

Na krótkich filmach wyemitowanych przez stację słychać liczne serie wystrzałów z broni maszynowej.

Dotychczas władze Wenezueli nie wyjaśniły okoliczności zdarzenia. Zdaniem niektórych mieszkańców Caracas komentujących zajście w sieciach społecznościowych, strzelanina była efektem pojawienia się w sąsiedztwie pałacu Miraflores dronów.

Wcześniej w poniedziałek na p.o. prezydenta została zaprzysiężona przez parlament dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez.

