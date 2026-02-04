Zginął, ratując polskiego żołnierza. Amerykanie upamiętniają bohatera

W skrócie Sierżant sztabowy Michael Ollis zginął w 2013 roku w Afganistanie, zasłaniając własnym ciałem kapitana Karola Cierpicę podczas ataku samobójczego.

Ollis zostanie pośmiertnie uhonorowany Medalem Honoru, o czym poinformowała kongresmenka Nicole Malliotakis.

Rodzina Ollisa wyraziła wdzięczność za uhonorowanie heroizmu żołnierza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Biały Dom poinformował nas, że bohater Staten Island, sierżant sztabowy armii amerykańskiej Michael Ollis, otrzymał Medal Honoru za niezwykłe bohaterstwo. W 2013 r. sierżant sztabowy Ollis poświęcił życie, aby uratować sojuszniczego żołnierza, a jego odwaga, bezinteresowność i poświęcenie stanowią najlepszy przykład wartości naszego narodu" - napisała we wtorek Malliotakis na Facebooku.

Podkreśliła, że zabiegi o uhonorowanie Ollisa trwały od lat i wyraziła wdzięczność prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przyznanie żołnierzowi medalu.

Uratował w Afganistanie polskiego żołnierza. Zostanie odznaczony Medalem Honoru

Wdzięczność wobec gestu Białego Domu wyraziła też rodzina Ollisa. "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni prezydentowi Stanów Zjednoczonych za uhonorowanie Medalem Honoru heroizmu naszego syna, sierżanta sztabowego armii amerykańskiej Michaela Ollisa. Świadomość, że życie Michaela, jego dziedzictwo i ostatni akt odwagi nie zostały zapomniane, wywołuje w nas ogromną dumę i wieczną wdzięczność" - napisała rodzina w wydanym oświadczeniu.

Na razie nie ogłoszono, kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia medalu.

Pochodzący z nowojorskiej dzielnicy Staten Island Ollis zginął 28 sierpnia 2013 r., gdy podczas samobójczego zamachu w afgańskiej prowincji Ghazni zasłonił własnym ciałem rannego kapitana Karola Cierpicę. 24-letni Ollis był wówczas na swojej trzeciej misji bojowej.

Wyjątkowe wyróżnienie dla amerykańskiego bohatera

Obecne kryteria przyznawania Medalu Honoru zostały ustalone w 1963 r. w czasie wojny wietnamskiej. Zgodnie z nimi, medal może zostać przyznany za działania podjęte przeciwko wrogowi Stanów Zjednoczonych podczas operacji wojskowych związanych z konfliktem z wrogimi siłami zagranicznymi lub podczas służby u boku sojuszniczych sił zagranicznych, zaangażowanych w konflikt zbrojny, w którym USA nie są stroną wojującą.

Przyznanie medalu wiąże się z rygorystycznym procesem weryfikacyjnym. Każda rekomendacja wymaga szczegółowych raportów dotyczących samego czynu i warunków panujących na polu walki, co najmniej dwóch złożonych pod przysięgą zeznań naocznych świadków oraz dodatkowych dowodów potwierdzających.

Rekomendacje muszą zostać zatwierdzone przez całą strukturę dowodzenia wojskowego, zanim trafią do prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych.

"Wydarzenia": Pogodowa dywersja. Mróz uszkodził szyny, z których wykoleił się pociąg Polsat News