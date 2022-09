Podczas rozmowy z dziennikarzami papież zadeklarował, że ma "zero tolerancji" dla nadużyć seksualnych dokonywanych przez duchownych, a jego celem jest całkowite wyeliminowanie takich zachowań z Kościoła.

"Tu nie chodzi o celibat"

Franciszek podkreślił, że każdy przypadek wykorzystywania seksualnego go boli. - Ksiądz nie może pozostać księdzem, jeśli jest sprawcą - stwierdził.

- Nawet jeśli byłby to tylko jeden przypadek, byłoby to potworne. Bo ty, księże, ty zakonnico, powinnaś zabrać tego chłopca, tę dziewczynkę do Boga, a nadużyciem niszczysz mu życie - powiedział papież.

Jego zdaniem przyczyną nadużyć w Kościele nie jest celibat. - Tu nie chodzi o celibat. (...) W rodzinach nie ma celibatu, a czasami zdarzają się podobne przypadki, więc jest to po prostu potworność mężczyzny lub kobiety Kościoła, którzy są psychicznie chorzy lub źli i wykorzystują swoją pozycję dla własnej satysfakcji - stwierdził.

Reakcja Kościoła na skandale związane z wykorzystywaniem seksualnym stała się jednym z głównych tematów pontyfikatu Franciszka.

Reformy Franciszka

CNN podkreśla, że odkąd Franciszek został wybrany na papieża w 2013 roku, opublikowano wiele raportów dotyczących wielu przypadków wykorzystywania seksualnego oraz ich tuszowania.

Mimo tego papież wziął w obronę chilijskiego biskupa oskarżonego w 2018 roku o tuszowanie skandalu seksualnego. Po krytyce, która na niego spadła, papież zreflektował się i później nazwał to działanie "poważnym błędem". Od tamtej pory zmienił swoje stanowisko w sprawie nadużyć w Kościele i wprowadził reformy - pisze CNN.

W 2019 roku zniósł watykańskie zasady tajności w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych oraz wprowadził przepisy nakazujące każdej diecezji raportowanie o przypadkach nadużyć.

W 2021 roku Franciszek przeprowadził najszerszą od 40 lat rewizję prawa Kościoła, skłaniając biskupów do podjęcia działań wobec duchownych, którzy dopuścili się wykorzystywania nieletnich i bezbronnych dorosłych.

"Jestem w kontakcie z prezydentem Zełenskim"

Podczas rozmowy z dziennikarzami papież odniósł się również do kwestii wojny w Ukrainie. Franciszek poinformował, że jest w kontakcie telefonicznym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Przypomniał, że w przeszłości spotkał zarówno Zełenskiego, jak i jego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina. Zapytany przez dziennikarzy, co mógłby im powiedzieć, papież odpowiedział: "Nie wiem".

Podkreślił jednak siłę dialogu. - To różni nas od zwierząt. One postępują zgodnie z instynktem, my powinniśmy rozmawiać - stwierdził.

Papież powiedział również, że w tej chwili z powodów problemów z kolanem nie może podróżować, jednak przypomniał, że wysłał do Kijowa kilku kardynałów, aby go reprezentowali.