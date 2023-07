"Zemsta ptaków". Używają wymierzonej przeciwko nim broni

Wykorzystywanie w ptasich gniazdach przedmiotów stworzonych przez człowieka nie jest niczym nowym. Istnieją dowody, że gatunki na całym świecie używają wszystkiego - od drutu kolczastego, po druty do robienia na drutach. Jednak badanie przeprowadzone przez holenderskich naukowców rzuca nowe światło na pomysłowość zwierząt - donosi BBC.

Muzea Historii Naturalnej w Lejdzie i Rotterdamie po raz pierwszy udokumentowały przypadki, gdy ptaki zdają się się ustawiać ostre kolce na zewnątrz, maksymalizując w ten sposób ochronę gniazd. Holenderscy naukowcy odkryli, że niektóre ze zwierząt używają kolców jako broni do odstraszania szkodników w taki sam sposób, jak robią to ludzie.

W miastach na całym świecie kolce przeciw ptakom są używane do ochrony pomników i balkonów. Wydaje się, że teraz zwierzęta "idą po swoje" - pisze BBC.

Ptaki wykorzystują stosowane przez ludzi zabezpieczenia do ochrony gniazd

- To wskazuje na niesamowitą zdolność adaptacji - powiedział biolog Auke-Florian Hiemstra. - To są niesamowite fortece - jak bunkry dla ptaków - dodał.

Badania naukowca rozpoczęły się na dziedzińcu szpitala w Antwerpii w Belgii, gdzie znaleziono ogromne gniazdo sroki zawierające około 1500 kolców.

- Przez pierwsze kilka minut po prostu się na to gapiłem - to niezwykłe, piękne, dziwne gniazdo - mówił Hiemstra. Dodał, że kolce były skierowane na zewnątrz, tworząc "idealną zbroję wokół gniazda".

Zaskakujący widok zaintrygował naukowca. Nietypowe zachowanie sroki potwierdziła wycieczka na dach szpitala - około 50 m kolców przeciw ptakom zostało zerwanych z budynku, pozostał tylko ślad kleju.

Dwa takie niezwykłe gniazda znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Naturalnej w Rotterdamie. Hiemstra podkreślił, że trzeba znaleźć ich o wiele więcej, aby mógł on udowodnić swoją teorię, ale już na tym etapie, analizując budowę gniazda, jest w stanie stwierdzić, że ptaki używają kolców jako ochrony.

Po pierwsze - jak wyjaśnił naukowiec - dowodem jest ich rozmieszczenie. Kolce znajdują się bowiem na szczycie gniazda. - Nie tylko tworzą dach - to dach z ciernistym materiałem do ochrony - stwierdził biolog.

"Piękna zemsta" ptaków

- Ptaki często używają kolczastych gałęzi do ochrony swoich gniazd, ale ludzie nie są fanami tego rodzaju krzewów i drzew, więc ptaki żyjące na obszarach zabudowanych wybierają drugą najlepszą opcję - powiedział Hiemstra.

Dodał, że wskazuje to niezwykłą zdolność przystosowania się do środowiska, ale także na determinację w ochronie gniazd, ponieważ klej używany do mocowania kolców jest mocny, a same kolce - niełatwe do usunięcia.

"Było wiele przypadków ptaków, które brały sprawy we własne szpony" - pisze BBC. Jako przykłady stacja podaje "bezczelnego" kakadu, który wyrywał kolce z budynku w pobliżu Sydney czy gołębia z Parkdale w Melbourne, który stał się sławny po tym, jak wybudował na kolcach swoje gniazdo.

Chociaż może to być irytujące dla ludzi, którzy zapłacili za kolce, Hiemstra postrzega to jako "piękną zemstę". - Używają materiału, który stworzyliśmy, aby trzymać je z daleka, by zbudować gniazdo i mieć więcej ptaków - zauważył naukowiec.