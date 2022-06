Zełenski zaprosił Orbana do Ukrainy. Chodzi o akcesję do UE

Oprac.: Harald Kittel Świat

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał we wtorek na Twitterze, że zaprosił do odwiedzenia Ukrainy premiera Węgier Viktora Orbana. Podziękował węgierskiemu przywódcy za poparcie dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban poparł nadanie statusu kandydata do UE Ukrainie, a także Mołdawii, Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie / EMMANUEL DUNAND/AFP/East News / East News