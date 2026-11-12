W skrócie Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk omówili w Dublinie kwestie bezpieczeństwa, sytuację na froncie oraz współpracę energetyczną i transportową między krajami.

Prezydent Ukrainy rozmawiał z polskim premierem m.in. o przyspieszeniu integracji z Unią Europejską.

Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polakom z okazji Święta Niepodległości i podziękował narodowi polskiemu za wspieranie ukraińskiej niepodległości oraz pomoc obywatelom.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczy w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie. W kuluarach tego forum spotkał się z polskim premierem, Donaldem Tuskiem.

Jak przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, wśród głównych tematów rozmowy znalazły się dyplomacja, sytuacja na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę.

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"Omówiliśmy również, w jaki sposób Polska może pomóc nam w przygotowaniach do zimy oraz jak rozbudować połączenia transportowe między naszymi krajami - zwłaszcza w kontekście dostaw paliwa" - dodał Zełenski, wskazując, że "może to znacząco przyczynić się do wzmocnienia odporności energetycznej Ukrainy".

Zełenski rozmawiał z Tuskiem. "Zawsze będziemy wdzięczni"

Liderzy omówili także "kroki, które mogą przyspieszyć proces przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej". Zełenski zapewnił, że postrzega członkostwo we Wspólnocie "jako jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy".

Zełenski podziękował polskiemu premierowi za rozpoczęcie szkoleń żołnierzy państw Koalicji Chętnych. "Pierwszy etap przygotowań ma miejsce w Polsce. Jest to sygnał, którego potrzebujemy; liczymy na to, że pomoże on zbudować solidne fundamenty bezpieczeństwa na przyszłość" - napisał.

"Złożyłem życzenia Donaldowi Tuskowi oraz wszystkim Polakom z okazji wczorajszego Święta Niepodległości" - dodał prezydent Ukrainy, odnosząc się do środowej uroczystości.

"Zawsze będziemy wdzięczni narodowi polskiemu za wspieranie naszej niepodległości i pomoc w ratowaniu życia Ukraińców" - napisał w mediach społecznościowych.



