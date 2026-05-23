Zełenski z pretensjami do Europy, w tle propozycja Merza. "Niesprawiedliwe"
Wołodymyr Zełenski uznał za niesprawiedliwe przyznanie Ukrainie statusu państwa stowarzyszonego z UE bez prawa głosu. Z taką propozycją wystąpił kanclerz Friedrich Merz. Zełenski w liście do przywódców Unii zaznaczył, że w obliczu zmiany władzy na Węgrzech, nadszedł czas na przyspieszenie ukraińskiego procesu akcesyjnego.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski uznał propozycję nadania Ukrainie statusu państwa stowarzyszonego z UE bez prawa głosu za niesprawiedliwą.
- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaproponował, aby Ukraina uczestniczyła w spotkaniach UE bez prawa głosowania jako etap przejściowy przed pełnym członkostwem.
- Zełenski podkreślił w liście do unijnych przywódców, że Ukraina broni Europy przed rosyjską agresją i zasługuje na równe prawa w Unii.
Wołodymyr Zełenski stwierdził w liście do przywódców UE, że niemiecka propozycja nadania Ukrainie statusu "państwa stowarzyszonego" w ramach Unii Europejskiej jest "niesprawiedliwa". Przywódca wskazał, że Kijów nie miałby wtedy prawa głosu.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zasugerował umożliwienie Ukrainie udziału w spotkaniach UE bez głosowania jako krok przejściowy na drodze do pełnego członkostwa. Jego zdaniem mogłoby to ułatwić osiągnięcie porozumienia kończącego czteroletnią wojnę z Rosją.
Zełenski wysłał list do przywódców UE. Nie krył rozgoryczenia
Agencja Reutera dotarła do treści pisma wysłanego przez Zełenskiego. Prezydent Ukrainy podkreślił, że droga do członkostwa w Unii skróciła się po wyborczej porażce Viktora Orbana. Były węgierski premier blokował ściślejszą integrację Kijowa z UE.
"Niesprawiedliwe byłoby, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, a jednocześnie pozostawała bez głosu" - napisał Zełenski.
Następnie ukraiński lider dodał: "Nadszedł właściwy czas, aby w pełni i w sposób znaczący posunąć naprzód proces członkostwa Ukrainy".
Adresatami listu byli: przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Cypru Nikos Christodoulides. Kraj ten sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE.
"Bronimy Europy w pełni". Zełenski z przesłaniem do krajów UE
Wołodymyr Zełenski podziękował europejskim przywódcom za wsparcie udzielone w czasie wojny. Zaznaczył, że Ukraina pełni rolę bastionu chroniącego cały blok 27 państw przed rosyjską agresją.
"Bronimy Europy - w pełni, nie częściowo i nie półśrodkami. Ukraina zasługuje na sprawiedliwe podejście i równe prawa w Europie" - podkreślił ukraiński prezydent.
Źródło: Reuters