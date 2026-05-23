W skrócie Wołodymyr Zełenski uznał propozycję nadania Ukrainie statusu państwa stowarzyszonego z UE bez prawa głosu za niesprawiedliwą.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaproponował, aby Ukraina uczestniczyła w spotkaniach UE bez prawa głosowania jako etap przejściowy przed pełnym członkostwem.

Zełenski podkreślił w liście do unijnych przywódców, że Ukraina broni Europy przed rosyjską agresją i zasługuje na równe prawa w Unii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski stwierdził w liście do przywódców UE, że niemiecka propozycja nadania Ukrainie statusu "państwa stowarzyszonego" w ramach Unii Europejskiej jest "niesprawiedliwa". Przywódca wskazał, że Kijów nie miałby wtedy prawa głosu.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zasugerował umożliwienie Ukrainie udziału w spotkaniach UE bez głosowania jako krok przejściowy na drodze do pełnego członkostwa. Jego zdaniem mogłoby to ułatwić osiągnięcie porozumienia kończącego czteroletnią wojnę z Rosją.

Zełenski wysłał list do przywódców UE. Nie krył rozgoryczenia

Agencja Reutera dotarła do treści pisma wysłanego przez Zełenskiego. Prezydent Ukrainy podkreślił, że droga do członkostwa w Unii skróciła się po wyborczej porażce Viktora Orbana. Były węgierski premier blokował ściślejszą integrację Kijowa z UE.

"Niesprawiedliwe byłoby, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, a jednocześnie pozostawała bez głosu" - napisał Zełenski.

Następnie ukraiński lider dodał: "Nadszedł właściwy czas, aby w pełni i w sposób znaczący posunąć naprzód proces członkostwa Ukrainy".

"Bronimy Europy w pełni". Zełenski z przesłaniem do krajów UE

Wołodymyr Zełenski podziękował europejskim przywódcom za wsparcie udzielone w czasie wojny. Zaznaczył, że Ukraina pełni rolę bastionu chroniącego cały blok 27 państw przed rosyjską agresją.

"Bronimy Europy - w pełni, nie częściowo i nie półśrodkami. Ukraina zasługuje na sprawiedliwe podejście i równe prawa w Europie" - podkreślił ukraiński prezydent.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródło: Reuters





Ministrowie NATO spotkali się w Szwecji. Rutte, Sikorski i Rubio o ustaleniach sojuszu INTERIA.PL