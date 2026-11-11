Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski wzywa Europę, chce jednego przedstawiciela. Wyznaczył termin

Jan Nalepa

Jan Nalepa

- W negocjacjach ważne są Stany Zjednoczone, ale wojna toczy się w Europie, potrzebujemy Europy - powiedział w Danii Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że powinien mieć on mandat od "całej Europy". Oświadczył również, że taki przedstawiciel powinien zostać wybrany jeszcze w listopadzie.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z premierami krajów nordyckich w Kopenhadze.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z premierką Danii Mette Frederiksen, premierem Finlandii Petterim Orpo, premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem oraz premierem Islandii Jonasem Gahr StoereMads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIXAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski zaapelował w Kopenhadze o wyznaczenie przedstawiciela, który będzie posiadał mandat od całej Europy do prowadzenia negocjacji pokojowych z Rosją.
  • Zakończyła się runda trójstronnych rozmów USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi, którą ukraiński negocjator Dawyd Arachamija ocenił jako sukces i krok do porozumienia przed końcem roku.
  • Podczas spotkań uzgodniono przeprowadzenie w najbliższym czasie szeroko zakrojonej wymiany jeńców, co określono jako wielki sukces negocjacyjny między stronami konfliktu.
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- W listopadzie powinniśmy uzgodnić, kto reprezentuje Europę w negocjacjach pokojowych - oświadczył w Kopenhadze Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent był o tę kwestię pytany na konferencji prasowej we wtorek wieczorem po roboczej kolacji z premierami krajów nordyckich, której gospodarzem była szefowa rządu Danii Mette Frederiksen.

Wołodymyr Zełenski: Potrzebny przedstawiciel z mandatem od całej Europy

- W negocjacjach ważne są Stany Zjednoczone, ale wojna toczy się w Europie, potrzebujemy Europy - powiedział dziennikarzom Zełenski. Zaznaczył, że przedstawiciel Europy powinien mieć mandat od "całej Europy", jako koalicji wspierającej Ukrainę.

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Prezydent dopytywany, czy negocjatorką mogłaby być Frederiksen, nie udzielił odpowiedzi. Wcześniej we wtorek premierka podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Kopenhaskim podkreśliła, że w "centrum działania powinny być instytucje europejskie".

Ujawniła, że ta kwestia będzie poruszana w Kopenhadze, a później w Dublinie. Irlandia sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Runda trójstronnych negocjacji zakończona. "Osiągnęliśmy naprawdę znaczący postęp"

W środę zakończyła się w Abu Zabi runda trójstronnych negocjacji między USA, Ukrainą i Rosją. Zdaniem jednego z ukraińskich negocjatorów, Dawyda Arachamija, należała do najtrudniejszych, a przedstawiciele Rosji przyjechali z bardzo restrykcyjnymi wytycznymi - podała agencja Interfax-Ukraina.

Ocenił również, że stronie amerykańskiej udało się "uporządkować" rozmowę poprzez przedstawienie obu krajom wizji sytuacji po zakończeniu wojny, co "otworzyło dialog i pozwoliło nam rozpocząć bardziej produktywną pracę".

Jednocześnie uznał samo doprowadzenie do spotkania za sukces. - Jeszcze sześć miesięcy temu myśleliśmy, że do wiosny w ogóle nie uda nam się wznowić trójstronnych negocjacji - przyznał.

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Portal Ukrainska Prawda poinformował, że w wtorek uzgodniono przeprowadzenie w najbliższym czasie "szeroko zakrojonej wymiany jeńców". Arachamija podkreślił, że osiągnięcie porozumienia w sprawie wymiany "tak dużej liczby osób jest wielkim sukcesem".

Ocenił też, że negocjacje były "dobrym impulsem" do "znalezienia rozwiązania jeszcze przed końcem roku", i zaapelował o jak najszybsze uzgodnienie terminu kolejnej rundy negocjacji.

- Osiągnęliśmy naprawdę znaczący postęp - ocenił. Następnie zwrócił się do wysłanników prezydenta USA. - Apeluję, abyście udali się do Moskwy, a następnie wrócili do nas, do Dublina, żeby, że tak powiem, przeprowadzić drugie spotkanie, ustalić termin i jak najszybciej ogłosić datę kolejnej rundy. Uważam bowiem, że mamy dobry impuls, aby znaleźć rozwiązanie jeszcze przed końcem roku - stwierdził.

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