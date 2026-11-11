W skrócie Wołodymyr Zełenski zaapelował w Kopenhadze o wyznaczenie przedstawiciela, który będzie posiadał mandat od całej Europy do prowadzenia negocjacji pokojowych z Rosją.

Zakończyła się runda trójstronnych rozmów USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi, którą ukraiński negocjator Dawyd Arachamija ocenił jako sukces i krok do porozumienia przed końcem roku.

Podczas spotkań uzgodniono przeprowadzenie w najbliższym czasie szeroko zakrojonej wymiany jeńców, co określono jako wielki sukces negocjacyjny między stronami konfliktu.

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- W listopadzie powinniśmy uzgodnić, kto reprezentuje Europę w negocjacjach pokojowych - oświadczył w Kopenhadze Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent był o tę kwestię pytany na konferencji prasowej we wtorek wieczorem po roboczej kolacji z premierami krajów nordyckich, której gospodarzem była szefowa rządu Danii Mette Frederiksen.

Wołodymyr Zełenski: Potrzebny przedstawiciel z mandatem od całej Europy

- W negocjacjach ważne są Stany Zjednoczone, ale wojna toczy się w Europie, potrzebujemy Europy - powiedział dziennikarzom Zełenski. Zaznaczył, że przedstawiciel Europy powinien mieć mandat od "całej Europy", jako koalicji wspierającej Ukrainę.

Prezydent dopytywany, czy negocjatorką mogłaby być Frederiksen, nie udzielił odpowiedzi. Wcześniej we wtorek premierka podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Kopenhaskim podkreśliła, że w "centrum działania powinny być instytucje europejskie".

Ujawniła, że ta kwestia będzie poruszana w Kopenhadze, a później w Dublinie. Irlandia sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Runda trójstronnych negocjacji zakończona. "Osiągnęliśmy naprawdę znaczący postęp"

W środę zakończyła się w Abu Zabi runda trójstronnych negocjacji między USA, Ukrainą i Rosją. Zdaniem jednego z ukraińskich negocjatorów, Dawyda Arachamija, należała do najtrudniejszych, a przedstawiciele Rosji przyjechali z bardzo restrykcyjnymi wytycznymi - podała agencja Interfax-Ukraina.

Ocenił również, że stronie amerykańskiej udało się "uporządkować" rozmowę poprzez przedstawienie obu krajom wizji sytuacji po zakończeniu wojny, co "otworzyło dialog i pozwoliło nam rozpocząć bardziej produktywną pracę".

Jednocześnie uznał samo doprowadzenie do spotkania za sukces. - Jeszcze sześć miesięcy temu myśleliśmy, że do wiosny w ogóle nie uda nam się wznowić trójstronnych negocjacji - przyznał.

Portal Ukrainska Prawda poinformował, że w wtorek uzgodniono przeprowadzenie w najbliższym czasie "szeroko zakrojonej wymiany jeńców". Arachamija podkreślił, że osiągnięcie porozumienia w sprawie wymiany "tak dużej liczby osób jest wielkim sukcesem".

Ocenił też, że negocjacje były "dobrym impulsem" do "znalezienia rozwiązania jeszcze przed końcem roku", i zaapelował o jak najszybsze uzgodnienie terminu kolejnej rundy negocjacji.

- Osiągnęliśmy naprawdę znaczący postęp - ocenił. Następnie zwrócił się do wysłanników prezydenta USA. - Apeluję, abyście udali się do Moskwy, a następnie wrócili do nas, do Dublina, żeby, że tak powiem, przeprowadzić drugie spotkanie, ustalić termin i jak najszybciej ogłosić datę kolejnej rundy. Uważam bowiem, że mamy dobry impuls, aby znaleźć rozwiązanie jeszcze przed końcem roku - stwierdził.



