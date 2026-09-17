W skrócie Wołodymyr Zełenski powołał Antona Kowalskiego na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora generalnego, zastępując Rusłana Krawczenkę.

Anton Kowalski wcześniej kierował prokuraturą obwodu chmielnickiego i posiada doświadczenie na różnych stanowiskach w prokuraturach regionalnych.

Rezygnacja Rusłana Krawczenki była związana z dochodzeniem prowadzonym przez NABU i SAP oraz operacją 'Kartagina', a także jego wyjazdem z Ukrainy przed głosowaniem w parlamencie.

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Prezydent Ukrainy podpisał w czwartek dekret nr 946/2026 o powierzeniu Antonowi Kowalskiemu obowiązków prokuratora generalnego.

"Powierzyć Kowalskiemu Antonowi Anatolijowiczowi wykonywanie obowiązków Prokuratora Generalnego" - głosi dokument cytowany przez RBC-Ukraina.

Decyzja została podjęta na podstawie przepisów ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego.

Anton Kowalski p.o. prokuratora generalnego Ukrainy

Anton Kowalski urodził się 12 maja 1984 roku w Winnicy. W 2011 roku ukończył Narodową Akademię Prokuratury Ukrainy na kierunku prawo i w tym samym roku rozpoczął pracę w organach prokuratury.

W swojej karierze był m.in. starszym śledczym, prokuratorem w Winnicy, zastępcą prokuratora obwodu winnickiego oraz szefem prokuratury obwodu czerniowieckiego.

Od 1 lipca 2025 roku kierował prokuraturą obwodu chmielnickiego. Teraz będzie pełnił obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy.

Rusłan Krawczenko odwołany. W tle operacja "Kartagina"

Kowalski zastępuje Rusłana Krawczenkę, którego odwołanie poparła w tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy. Za jego odejściem zagłosowało 317 deputowanych. 15 września Zełenski zatwierdził jego odwołanie.

Krawczenko wcześniej złożył rezygnację w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP).

Na początku września instytucje poinformowały o operacji "Kartagina". Według ustaleń śledztwa ujawniono działalność organizacji przestępczej, której członkowie mieli czerpać nielegalne zyski z fałszywych call center. Na jej czele miał stać jeden z kierowników jednostek organizacyjnych Biura Prokuratora Generalnego.

Krawczenko wyjechał z Ukrainy. Spór z NABU i SAP

Jak informował wcześniej Kyiv Post, Krawczenko przed głosowaniem w parlamencie opuścił Ukrainę służbowym samochodem, przekraczając granicę z Polską. Jako powód wyjazdu wskazano udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu, jednak jego nazwiska nie było w programie wydarzenia ani na liście uczestników.

Przed wyjazdem Krawczenko poinformował również o podpisaniu zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dyrektora NABU Semena Krywonosa. Szef NABU przekazał później, że nie otrzymał żadnych oficjalnych dokumentów.

NABU i SAP oceniły działania Krawczenki jako "kontynuację systematycznego ataku na niezależne organy antykorupcyjne". Biuro Prokuratora Generalnego informowało z kolei, że żaden z szefów organów antykorupcyjnych nie został formalnie powiadomiony o zarzutach zgodnie z procedurą karną.

Źródła: RBC-Ukraina, Ukrainska Prawda, Kyiv Post, NABU



