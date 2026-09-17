Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski wyznaczył p.o. prokuratora generalnego. Zastąpi Krawczenkę

Karol Płatek

Karol Płatek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył Antonowi Kowalskiemu pełnienie obowiązków prokuratora generalnego. Dotychczas kierował on prokuraturą obwodu chmielnickiego. Zastępuje Rusłana Krawczenkę, którego odejściu towarzyszyły kontrowesje związane ze śledztwem organów antykorupcyjnych.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Anton Kowalski, nowy p.o. prokuratora generalnego Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski i Anton KowalskiRex Features/East News/@censor_net/XEast News

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski powołał Antona Kowalskiego na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora generalnego, zastępując Rusłana Krawczenkę.
  • Anton Kowalski wcześniej kierował prokuraturą obwodu chmielnickiego i posiada doświadczenie na różnych stanowiskach w prokuraturach regionalnych.
  • Rezygnacja Rusłana Krawczenki była związana z dochodzeniem prowadzonym przez NABU i SAP oraz operacją 'Kartagina', a także jego wyjazdem z Ukrainy przed głosowaniem w parlamencie.
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Prezydent Ukrainy podpisał w czwartek dekret nr 946/2026 o powierzeniu Antonowi Kowalskiemu obowiązków prokuratora generalnego.

"Powierzyć Kowalskiemu Antonowi Anatolijowiczowi wykonywanie obowiązków Prokuratora Generalnego" - głosi dokument cytowany przez RBC-Ukraina.

Decyzja została podjęta na podstawie przepisów ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego.

Anton Kowalski p.o. prokuratora generalnego Ukrainy

Anton Kowalski urodził się 12 maja 1984 roku w Winnicy. W 2011 roku ukończył Narodową Akademię Prokuratury Ukrainy na kierunku prawo i w tym samym roku rozpoczął pracę w organach prokuratury.

W swojej karierze był m.in. starszym śledczym, prokuratorem w Winnicy, zastępcą prokuratora obwodu winnickiego oraz szefem prokuratury obwodu czerniowieckiego.

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Od 1 lipca 2025 roku kierował prokuraturą obwodu chmielnickiego. Teraz będzie pełnił obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy.

Rusłan Krawczenko odwołany. W tle operacja "Kartagina"

Kowalski zastępuje Rusłana Krawczenkę, którego odwołanie poparła w tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy. Za jego odejściem zagłosowało 317 deputowanych. 15 września Zełenski zatwierdził jego odwołanie.

Krawczenko wcześniej złożył rezygnację w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP).

Na początku września instytucje poinformowały o operacji "Kartagina". Według ustaleń śledztwa ujawniono działalność organizacji przestępczej, której członkowie mieli czerpać nielegalne zyski z fałszywych call center. Na jej czele miał stać jeden z kierowników jednostek organizacyjnych Biura Prokuratora Generalnego.

Krawczenko wyjechał z Ukrainy. Spór z NABU i SAP

Jak informował wcześniej Kyiv Post, Krawczenko przed głosowaniem w parlamencie opuścił Ukrainę służbowym samochodem, przekraczając granicę z Polską. Jako powód wyjazdu wskazano udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu, jednak jego nazwiska nie było w programie wydarzenia ani na liście uczestników.

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Przed wyjazdem Krawczenko poinformował również o podpisaniu zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez dyrektora NABU Semena Krywonosa. Szef NABU przekazał później, że nie otrzymał żadnych oficjalnych dokumentów.

NABU i SAP oceniły działania Krawczenki jako "kontynuację systematycznego ataku na niezależne organy antykorupcyjne". Biuro Prokuratora Generalnego informowało z kolei, że żaden z szefów organów antykorupcyjnych nie został formalnie powiadomiony o zarzutach zgodnie z procedurą karną.

Źródła: RBC-Ukraina, Ukrainska Prawda, Kyiv Post, NABU

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