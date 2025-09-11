W skrócie Wołodymyr Zełenski sugeruje, że Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną, by uniemożliwić dostawy obrony powietrznej przed zimą do Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zauważa brak zdecydowanej reakcji sojuszników na incydent z dronami nad Polską i zapowiada wizytę polskich przedstawicieli wojskowych w Kijowie.

Przywódca Finlandii Alexander Stubb wskazuje z kolei, że Rosja nadal będzie testować kraje NATO, a Europa wyciąga wnioski dotyczące sankcji i wsparcia dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że Rosjanie celowo wysłali w nocy z wtorku na środę drony w polską przestrzeń powietrzną, aby mieć pewność, że Ukraińcy nie otrzymają przed zimą wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

Jak wspomniał przy tym, używanie systemów Patriot do zestrzelenia dronów jest bardzo drogie i nieopłacalne. - Używanie tych systemów obrony jest zbyt kosztowne dla każdego kraju - ocenił.

Rosyjskie drony w Polsce. Zełenski: Nie widzieliśmy zdecydowanej odpowiedzi sojuszników

Prezydent Ukrainy uważa, że odpowiedź sojusznicza na środowe wydarzenia nie była zdecydowana. Przekazał także, że do Ukrainy wkrótce udadzą się polscy przedstawiciele wojskowi.

- Zwróciłem się do Donalda Trumpa o dostawy broni dalekiego zasięgu, jeśli Rosja odrzuci rozejm - wspomniał.

Słowa te padły podczas spotkania ukraińskiego przywódcy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który w czwartek odwiedził Kijów.

Kijów. Prezydent Finlandii o wydarzeniach w Polsce. "Rosja nadal będzie nas testować"

Wspomniany Stubb wyraził natomiast pewność, że Rosja nadal będzie testować gotowość krajów NATO do obrony. Pytany zaś konkretnie o wydarzenia w Polsce, ocenił, że to, co zrobił Kreml, było "nieostrożne".

- Trump ma rację, gdy mówi, że Europa musi przestać kupować rosyjską ropę i gaz - stwierdził.

Dodał przy tym, że teraz jasne jest, że Ukraina ma gwarancje bezpieczeństwa od Europy. Poinformował także, że od spotkania europejskich liderów z Trumpem trzy tygodnie temu poczynione zostały "duże postępy w zakresie zaangażowania USA w owe gwarancje.

W międzyczasie szwedzki minister obrony ogłosił 20. pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

