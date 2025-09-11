Zełenski wskazał na Rosję. "Mogła zaatakować Polskę"

Rosja mogła zaatakować Polskę, aby upewnić się, że Ukraina nie otrzyma nowej obrony powietrznej przed zimą - oświadczył w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział też, że polscy przedstawiciele wojskowi wkrótce odwiedzą Ukrainę.

Wołodymyr Zełenski jest pewny, że Rosja celowo zaatakowała Polskę
Wołodymyr Zełenski jest pewny, że Rosja celowo zaatakowała PolskęLUDOVIC MARINAFP

  • Wołodymyr Zełenski sugeruje, że Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną, by uniemożliwić dostawy obrony powietrznej przed zimą do Ukrainy.
  • Prezydent Ukrainy zauważa brak zdecydowanej reakcji sojuszników na incydent z dronami nad Polską i zapowiada wizytę polskich przedstawicieli wojskowych w Kijowie.
  • Przywódca Finlandii Alexander Stubb wskazuje z kolei, że Rosja nadal będzie testować kraje NATO, a Europa wyciąga wnioski dotyczące sankcji i wsparcia dla Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że Rosjanie celowo wysłali w nocy z wtorku na środę drony w polską przestrzeń powietrzną, aby mieć pewność, że Ukraińcy nie otrzymają przed zimą wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

Jak wspomniał przy tym, używanie systemów Patriot do zestrzelenia dronów jest bardzo drogie i nieopłacalne. - Używanie tych systemów obrony jest zbyt kosztowne dla każdego kraju - ocenił.

Rosyjskie drony w Polsce. Zełenski: Nie widzieliśmy zdecydowanej odpowiedzi sojuszników

Prezydent Ukrainy uważa, że odpowiedź sojusznicza na środowe wydarzenia nie była zdecydowana. Przekazał także, że do Ukrainy wkrótce udadzą się polscy przedstawiciele wojskowi.

- Zwróciłem się do Donalda Trumpa o dostawy broni dalekiego zasięgu, jeśli Rosja odrzuci rozejm - wspomniał.

    Słowa te padły podczas spotkania ukraińskiego przywódcy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który w czwartek odwiedził Kijów.

    Kijów. Prezydent Finlandii o wydarzeniach w Polsce. "Rosja nadal będzie nas testować"

    Wspomniany Stubb wyraził natomiast pewność, że Rosja nadal będzie testować gotowość krajów NATO do obrony. Pytany zaś konkretnie o wydarzenia w Polsce, ocenił, że to, co zrobił Kreml, było "nieostrożne".

    - Trump ma rację, gdy mówi, że Europa musi przestać kupować rosyjską ropę i gaz - stwierdził.

      Dodał przy tym, że teraz jasne jest, że Ukraina ma gwarancje bezpieczeństwa od Europy. Poinformował także, że od spotkania europejskich liderów z Trumpem trzy tygodnie temu poczynione zostały "duże postępy w zakresie zaangażowania USA w owe gwarancje.

      W międzyczasie szwedzki minister obrony ogłosił 20. pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

