Zełenski wskazał na Rosję. "Mogła zaatakować Polskę"
Rosja mogła zaatakować Polskę, aby upewnić się, że Ukraina nie otrzyma nowej obrony powietrznej przed zimą - oświadczył w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział też, że polscy przedstawiciele wojskowi wkrótce odwiedzą Ukrainę.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski sugeruje, że Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną, by uniemożliwić dostawy obrony powietrznej przed zimą do Ukrainy.
- Prezydent Ukrainy zauważa brak zdecydowanej reakcji sojuszników na incydent z dronami nad Polską i zapowiada wizytę polskich przedstawicieli wojskowych w Kijowie.
- Przywódca Finlandii Alexander Stubb wskazuje z kolei, że Rosja nadal będzie testować kraje NATO, a Europa wyciąga wnioski dotyczące sankcji i wsparcia dla Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że Rosjanie celowo wysłali w nocy z wtorku na środę drony w polską przestrzeń powietrzną, aby mieć pewność, że Ukraińcy nie otrzymają przed zimą wsparcia w zakresie obrony powietrznej.
Jak wspomniał przy tym, używanie systemów Patriot do zestrzelenia dronów jest bardzo drogie i nieopłacalne. - Używanie tych systemów obrony jest zbyt kosztowne dla każdego kraju - ocenił.
Rosyjskie drony w Polsce. Zełenski: Nie widzieliśmy zdecydowanej odpowiedzi sojuszników
Prezydent Ukrainy uważa, że odpowiedź sojusznicza na środowe wydarzenia nie była zdecydowana. Przekazał także, że do Ukrainy wkrótce udadzą się polscy przedstawiciele wojskowi.
- Zwróciłem się do Donalda Trumpa o dostawy broni dalekiego zasięgu, jeśli Rosja odrzuci rozejm - wspomniał.
Słowa te padły podczas spotkania ukraińskiego przywódcy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który w czwartek odwiedził Kijów.
Kijów. Prezydent Finlandii o wydarzeniach w Polsce. "Rosja nadal będzie nas testować"
Wspomniany Stubb wyraził natomiast pewność, że Rosja nadal będzie testować gotowość krajów NATO do obrony. Pytany zaś konkretnie o wydarzenia w Polsce, ocenił, że to, co zrobił Kreml, było "nieostrożne".
- Trump ma rację, gdy mówi, że Europa musi przestać kupować rosyjską ropę i gaz - stwierdził.
Dodał przy tym, że teraz jasne jest, że Ukraina ma gwarancje bezpieczeństwa od Europy. Poinformował także, że od spotkania europejskich liderów z Trumpem trzy tygodnie temu poczynione zostały "duże postępy w zakresie zaangażowania USA w owe gwarancje.
W międzyczasie szwedzki minister obrony ogłosił 20. pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy.