Zełenski wręczył von der Leyen medal. Sarkastycznie nawiązał do Nawrockiego

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

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- To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia przed nadaniem Ursuli von der Leyen Orderu Europy w Kijowie. Prezydent Ukrainy w oczywisty sposób nawiązał do decyzji o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

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Wołodymyr Zełenski nadał Ursuli von der Leyen Order Europy
Ursula von der Leyen uhonorowana przez Wołodymyra Zełenskiego Orderem EuropyTETIANA DZHAFAROVA AFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski podczas uroczystości w Kijowie wręczył Ursuli von der Leyen Order Europy, nawiązując przy tym do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
  • Ursula von der Leyen otrzymała jako pierwsza nowe ukraińskie odznaczenie państwowe za szczególne zasługi we wsparciu Ukrainy.
  • Order Europy został ustanowiony w 2026 roku, a jego pierwszą i dotychczas jedyną laureatką jest przewodnicząca Komisji Europejskiej.
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W środę w Kijowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Państwowości Ukrainy, w których uczestniczyła Ursula von der Leyen. Podczas wydarzenia szefowa Komisji Europejskiej uhonorowana została OrderemEuropy, stając się pierwszą osobą odznaczoną nowym ukraińskim wyróżnieniem.

Przed wręczeniem medalu, Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie, w którym przypomniał o złożeniu przez Ukrainę wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Zełenski wręczył medal Von der Leyen. Kąśliwie nawiązał do decyzji Nawrockiego

Prezydent Ukrainy wskazał, że gdy jego kraj postulował dołączenie do wspólnoty europejskiej w trakcie rosyjskiej inwazji. - Mieliśmy wiarę, marzenie i pewność, że Ukraina przetrwa, że Ukraina zdecydowanie zasłużyła na to, by być w naszym wspólnym europejskim domu - mówił.

Zełenski podziękował szefowej KE za jej wsparcie, wiarę i dążenie do tego, by kraj dołączył do UE. - Dziękuję za to, że idziemy tą drogą wspólnie (...) stało się oczywiste, że serca Ukrainy i Europy od dawna są dla siebie otwarte - stwierdził.

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Wskazując na przyznawany Von der Leyen medal, przywódca sarkastycznie nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. - To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze - powiedział.

Ukraina na drodze do Unii Europejskiej. Prezydent Polski dostrzega "zagrożenie"

W czerwcu rozpoczęto negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej. We wtorek otwarty został oficjalnie otwarty został drugi z sześciu klastrów bloku, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej.

Karol Nawrocki wielokrotnie wskazywał natomiast, że jeśli w Ukrainie wspierane będzie dziedzictwo OUN-UPA, dla kraju nie będzie miejsca w Unii Europejskiej. - Świat to dostrzega, że ta ideologia nie tylko zabiła 120 tys. osób, ale także, że dziś nie ma dla niej miejsca, nie tylko w Polsce, ale także w zjednoczonej Europie - mówił podczas sobotnich uroczystości w 83. rocznicę krwawej niedzieli.

Wcześniej w czerwcu podczas uroczystej Gali Konkursu AgroLiga stwierdził natomiast, że obecność Ukrainy w UE stanowi "zagrożenie dla polskiego rolnictwa".

Order Europy to nowe państwowe odznaczenie Ukrainy, ustanowione w 2026 r. Ma być przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla wsparcia kraju. Ursula von der Leyen jest pierwszą i - póki co - jedyną laureatką.

Źródło: TCH

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