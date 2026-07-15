W skrócie Wołodymyr Zełenski podczas uroczystości w Kijowie wręczył Ursuli von der Leyen Order Europy, nawiązując przy tym do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Ursula von der Leyen otrzymała jako pierwsza nowe ukraińskie odznaczenie państwowe za szczególne zasługi we wsparciu Ukrainy.

Order Europy został ustanowiony w 2026 roku, a jego pierwszą i dotychczas jedyną laureatką jest przewodnicząca Komisji Europejskiej.

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W środę w Kijowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Państwowości Ukrainy, w których uczestniczyła Ursula von der Leyen. Podczas wydarzenia szefowa Komisji Europejskiej uhonorowana została OrderemEuropy, stając się pierwszą osobą odznaczoną nowym ukraińskim wyróżnieniem.

Przed wręczeniem medalu, Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie, w którym przypomniał o złożeniu przez Ukrainę wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej.

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Prezydent Ukrainy wskazał, że gdy jego kraj postulował dołączenie do wspólnoty europejskiej w trakcie rosyjskiej inwazji. - Mieliśmy wiarę, marzenie i pewność, że Ukraina przetrwa, że Ukraina zdecydowanie zasłużyła na to, by być w naszym wspólnym europejskim domu - mówił.

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Zełenski podziękował szefowej KE za jej wsparcie, wiarę i dążenie do tego, by kraj dołączył do UE. - Dziękuję za to, że idziemy tą drogą wspólnie (...) stało się oczywiste, że serca Ukrainy i Europy od dawna są dla siebie otwarte - stwierdził.

Wskazując na przyznawany Von der Leyen medal, przywódca sarkastycznie nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. - To nagroda, której nikt nie może anulować ani odebrać, ponieważ słowo Ukrainy jest stanowcze - powiedział.

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W czerwcu rozpoczęto negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej. We wtorek otwarty został oficjalnie otwarty został drugi z sześciu klastrów bloku, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej.

Karol Nawrocki wielokrotnie wskazywał natomiast, że jeśli w Ukrainie wspierane będzie dziedzictwo OUN-UPA, dla kraju nie będzie miejsca w Unii Europejskiej. - Świat to dostrzega, że ta ideologia nie tylko zabiła 120 tys. osób, ale także, że dziś nie ma dla niej miejsca, nie tylko w Polsce, ale także w zjednoczonej Europie - mówił podczas sobotnich uroczystości w 83. rocznicę krwawej niedzieli.

Wcześniej w czerwcu podczas uroczystej Gali Konkursu AgroLiga stwierdził natomiast, że obecność Ukrainy w UE stanowi "zagrożenie dla polskiego rolnictwa".

Order Europy to nowe państwowe odznaczenie Ukrainy, ustanowione w 2026 r. Ma być przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla wsparcia kraju. Ursula von der Leyen jest pierwszą i - póki co - jedyną laureatką.

Źródło: TCH





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