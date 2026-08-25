Zełenski ujawnił list od Trumpa. "Podobnie jak odgłos wystrzału rakiety"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Otrzymałem ciepłe i podnoszące na duchu gratulacje od Donalda Trumpa - poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy ujawnił, że wiadomość miała związek z 35. rocznicą odzyskania niepodległości przez jego kraj. Zełenski, odnosząc się do listu, niespodziewanie wspomniał o rakietach do systemów Patriot.

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Wołodymyr Zełenski i Donald Trump ściskają dłonie na tle flag Ukrainy i USA przy mównicach prezydenckich.
Wołodymyr Zełenski otrzymał list od Donalda TrumpaJOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował, że otrzymał gratulacje od Donalda Trumpa z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.
  • Prezydent USA podkreślił w liście trwałą przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, wspominając 35 lat relacji dyplomatycznych.
  • Trump zaznaczył, że Ukraina zbudowała silny kraj i wyraził nadzieję na zakończenie konfliktu oraz osiągnięcie trwałego pokoju.
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O liście od Donalda Trumpa Wołodymyr Zełenski poinformował we wpisie, który pojawił się na platformie X. "Otrzymałem ciepłe i podnoszące na duchu gratulacje" - napisał. Prezydent Ukrainy. Dodał, że wiadomość miała związek z 35. rocznicą odzyskania niepodległości przez jego kraj.

Zełenski zaznaczył, że słowa amerykańskiego prezydenta, "podobnie jak odgłos wystrzału rakiety Patriot PAC-3", podnoszą Ukraińców na duchu i "dają nadzieję, że uda się ochronić życie ludzi przed brutalnymi atakami Rosji oraz że uda się osiągnąć godny pokój".

"Dziękujemy prezydentowi Trumpowi i wszystkim Amerykanom za wsparcie i gratulacje" - zakończył prezydent Ukrainy.

Trump wysłał list do Zełenskiego. "Świętujemy naszą trwałą przyjaźń"

Dodajmy, że Zełenski ponadto dołączył do wpisu pełną treść listu, który otrzymał do Trumpa. Przywódca USA podkreślił w nim trwałą przyjaźń między narodami, która trwa od 35 lat.

"W imieniu narodu amerykańskiego gratuluję Panu i obywatelom Ukrainy z okazji Dnia Niepodległości. 24 sierpnia to dzień, w którym świętujemy naszą trwałą przyjaźń zbudowaną na 35 latach stosunków dyplomatycznych, więź, która od czasu uzyskania niepodległości przez Ukrainę tylko się pogłębiła" - napisał Trump.

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Prezydent USA podkreślił, że Ukraina z "odważnymi, dzielnymi i utalentowanymi ludźmi" zbudowała "wielki kraj". "Gdy upamiętniają Państwo tę ważną okazję, wiedzcie, że Stany Zjednoczone podziwiają waszego niezłomnego ducha, czczą wasze poświęcenia i pozostają pewne waszej przyszłości jako suwerennego, dostatniego narodu" - kontynuował.

"Skorzystajmy z tej chwili, aby zakończyć konflikt i zbudować trwały, wiekowy pokój, który uwolni ogromny potencjał Ukrainy dla przyszłych pokoleń" - zakończył.

Przypomnijmy, że 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR uchwaliła deklarację niepodległości. W poniedziałek przypadła 35. rocznica tego wydarzenia.

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