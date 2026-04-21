W skrócie Wołodymyr Zełenski skrytykował Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera za wizyty w Moskwie i brak odwiedzin w Kijowie, uznając to za "brak szacunku".

Negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie spowolniły po rozpoczęciu działań wojennych na Bliskim Wschodzie i obecnie amerykańska uwaga skupia się na tym regionie.

Rozmowy między USA, Ukrainą i Rosją przyspieszyły jesienią 2025 roku, lecz żądanie Rosji dotyczące statusu Donbasu pozostaje nie do przyjęcia dla Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że uważa wizyty amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa oraz Jareda Kushnera w Rosji, a nie Ukrainie za "brak szacunku". - To brak szacunku z ich strony, że przyjechali do Moskwy, a nie do Kijowa - mówił ukraiński prezydent, cytowany przez BBC.

Wojna w Ukrainie. Zełenski uderza w specjalnych wysłanników Trumpa

Jak zaznaczył przy tym Zełenski, rozumie, iż wizyta w Ukrainie może wiązać się utrudnieniami z powodu "skomplikowanej logistyki", jednak jest on otwarty na spotkanie w innym kraju.

Przypomnijmy, że Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner odwiedzili Rosję pod koniec zeszłego roku, gdy rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie nabierały tempa. Następnie obaj pojawili się tam w styczniu.

Jak podkreśla BBC, dotychczas Witkoff znalazł się w Moskwie osiem razy i wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem. Jednak ani on, ani Kushner, nigdy nie skierowali się do Kijowa w charakterze oficjalnym.

W kwietniu Zełenski poinformował, że specjalni wysłannicy Trumpa planują odwiedzić Ukrainę, jednak podróż ta nie doszła do skutku z powodu wojny USA oraz Izraela z Iranem.

Bliski Wschód, a nie Ukraina. Na tym skupiają się Amerykanie

Ostatni trójstronny szczyt pomiędzy Rosją, USA i Ukrainą odbył się w połowie lutego. Dwa tygodnie później Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wspomniane ataki na Iran, a uwaga społeczeństwa - jak podkreśla BBC - przestała skupiać się na zakończeniu wojny w Ukrainie.

Dodajmy, że Witkoff i Kushner są częścią amerykańskiego zespołu negocjacyjnego biorącego udział w rozmowach o zwieszeniu broni z Iranem, które organizowane są w Pakistanie. Ze względu na sytuację Zełenski zdaje sobie sprawę, że obecnie USA skupiają się głównie na Bliskim Wschodzie. - W każdym razie dla nas ważne jest, aby kontynuować współpracę z Amerykanami - podkreślał prezydent Ukrainy.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie

Opracowywana w 2025 roku propozycja zakończenia wojny w Ukrainie zawierała jednak kilka warunków, które Kijów uznał za niekorzystne. Kluczową kwestią okazał się bowiem status wschodniego Donbasu.

Żądanie Moskwy dotyczące oddania tego terenu w zamian za zakończenie konfliktu jest dla Ukraińców nie pod przyjęcia. Ponadto żadna ze stron nie chce ustąpić. - Szukamy kompromisu między dwoma skrajnie odmiennymi stanowiskami (...). Jeszcze go nie znaleźliśmy - mówił w lutym szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

Źródło: BBC

