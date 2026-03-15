W skrócie Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość współpracy z każdym węgierskim przywódcą, który nie jest sojusznikiem Władimira Putina.

Zełenski oskarżył obecny rząd Węgier o szerzenie nastrojów antyukraińskich oraz o otrzymywanie wsparcia od rosyjskich ekspertów.

Prezydent Ukrainy uznał działania Węgier dotyczące rurociągu Przyjaźń i blokowania unijnej pomocy za szantaż.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Będziemy współpracować z każdym przywódcą Węgier, który chce współpracować, żyć w pokoju z Ukrainą, nie blokować naszego wybory geopolitycznego i być dobrym sąsiadem. Jesteśmy gotowi współpracować w sposób polubowny, pod warunkiem, że ta osoba nie będzie sojusznikiem Putina i państwa agresora - stwierdził ukraiński przywódca odnosząc się do zbliżających się wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

- Nie mamy wpływu na te wybory i nie chcemy go wywierać. Nie zajmujemy się żadnymi sztuczkami politycznymi na terenie Węgier. Słyszałem takie doniesienia, ale nie ma na to żadnych dowodów - to kłamstwo. Tym zajmują się rosyjscy specjaliści od polityki. Przebywają na terytorium Węgier i pomagają obecnemu rządowi w procesie wyborczym - dodał Zełenski.

Zełenski oskarża Węgry. "Szerzą antyukraińskie nastroje"

Ukraiński prezydent stwierdził, że wbrew twierdzeniom rządu w Budapeszcie, Ukraińcy "w żaden sposób nie szerzą negatywnej postawy, nienawiści ani braku szacunku wobec narodu węgierskiego, ani mniejszości narodowej".

- Najgorsze w tym wszystkim jest to, że obecny rząd Węgier szerzy nastroje antyukraińskie wśród społeczeństwa węgierskiego. To szkodzi wszystkim. Jesteśmy sąsiadami. To szkodzi gospodarce między państwami, stosunkom handlowym, stosunkom między naszymi narodami - dodał.

Według Zełenskiego węgierskie władze postanowiły na szeroką skalę siać nienawiść względem Ukraińców. - Nikt tego nie ukrywa. Informacyjna, medialna - nienawiść jest wszędzie. Nie mówimy nawet o blokowaniu pieniędzy dla Ukrainy - dwuletniego wsparcia, blokowaniu 20. pakietu sankcji. To konsekwentna polityka dzisiejszych władz na Węgrzech. Oni po prostu ciągle szukają pretekstów, żeby coś zablokować i trochę wesprzeć Rosję - powiedział.

Spór o rurociąg "Przyjaźń". Zełenski mówi o "szantażu"

Konflikt między Kijowem a Budapesztem nasilił się w ostatnich tygodniach. Powodem jest brak przepływu rosyjskiej ropy na Węgry przez rurociąg "Przyjaźń". Rząd Viktora Orbana twierdzi, że Ukraińcy celowo blokują przepływ ropy. Kijów natomiast odpowiada, że rurociąg został uszkodzony w rosyjskim ataku i trwają jego naprawy.

Węgry zapowiedziały, że mają zamiar blokować unijną pomoc dla Ukrainy oraz 20. pakiet sankcji na Rosję do czasu wznowienia dostaw. Zełenski w odpowiedzi zarzucił Węgrom szantaż.

- Mówię to otwarcie: jestem przeciwny (otwarciu rurociągu - red.). Jednak jeśli postawiono mi warunek, że Ukraina nie otrzyma broni, to, przepraszam, nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. Powiedziałem naszym przyjaciołom w Europie, że to się nazywa szantaż - stwierdził w niedzielę Zełenski.

