Zełenski uderza w Orbana. "Nie będziemy rozmawiać z sojusznikiem Putina"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotowy współpracować z każdym węgierskim przywódcą, który nie jest sojusznikiem Władimira Putina. Stwierdził również, że na Węgrzech obecni są rosyjscy eksperci, którzy pomagają prowadzić kampanię wyborczą Viktorowi Orbanowi.

Viktor Orban i Wołodymyr Zełenski na tle podświetlonego budynku parlamentu w Budapeszcie.
Spór na linii Węgry - Ukraina przybiera na sile

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość współpracy z każdym węgierskim przywódcą, który nie jest sojusznikiem Władimira Putina.
  • Zełenski oskarżył obecny rząd Węgier o szerzenie nastrojów antyukraińskich oraz o otrzymywanie wsparcia od rosyjskich ekspertów.
  • Prezydent Ukrainy uznał działania Węgier dotyczące rurociągu Przyjaźń i blokowania unijnej pomocy za szantaż.
- Będziemy współpracować z każdym przywódcą Węgier, który chce współpracować, żyć w pokoju z Ukrainą, nie blokować naszego wybory geopolitycznego i być dobrym sąsiadem. Jesteśmy gotowi współpracować w sposób polubowny, pod warunkiem, że ta osoba nie będzie sojusznikiem Putina i państwa agresora - stwierdził ukraiński przywódca odnosząc się do zbliżających się wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

- Nie mamy wpływu na te wybory i nie chcemy go wywierać. Nie zajmujemy się żadnymi sztuczkami politycznymi na terenie Węgier. Słyszałem takie doniesienia, ale nie ma na to żadnych dowodów - to kłamstwo. Tym zajmują się rosyjscy specjaliści od polityki. Przebywają na terytorium Węgier i pomagają obecnemu rządowi w procesie wyborczym - dodał Zełenski.

Zełenski oskarża Węgry. "Szerzą antyukraińskie nastroje"

Ukraiński prezydent stwierdził, że wbrew twierdzeniom rządu w Budapeszcie, Ukraińcy "w żaden sposób nie szerzą negatywnej postawy, nienawiści ani braku szacunku wobec narodu węgierskiego, ani mniejszości narodowej".

Zobacz również:

Komisja Europejska chce zorganizować misję w Ukrainie. Chodzi o rurociąg Przyjaźń
Świat

Unia włącza się w konflikt Węgier z Ukrainą. Jest nagły wniosek

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    - Najgorsze w tym wszystkim jest to, że obecny rząd Węgier szerzy nastroje antyukraińskie wśród społeczeństwa węgierskiego. To szkodzi wszystkim. Jesteśmy sąsiadami. To szkodzi gospodarce między państwami, stosunkom handlowym, stosunkom między naszymi narodami - dodał.

    Według Zełenskiego węgierskie władze postanowiły na szeroką skalę siać nienawiść względem Ukraińców. - Nikt tego nie ukrywa. Informacyjna, medialna - nienawiść jest wszędzie. Nie mówimy nawet o blokowaniu pieniędzy dla Ukrainy - dwuletniego wsparcia, blokowaniu 20. pakietu sankcji. To konsekwentna polityka dzisiejszych władz na Węgrzech. Oni po prostu ciągle szukają pretekstów, żeby coś zablokować i trochę wesprzeć Rosję - powiedział.

    Spór o rurociąg "Przyjaźń". Zełenski mówi o "szantażu"

    Konflikt między Kijowem a Budapesztem nasilił się w ostatnich tygodniach. Powodem jest brak przepływu rosyjskiej ropy na Węgry przez rurociąg "Przyjaźń". Rząd Viktora Orbana twierdzi, że Ukraińcy celowo blokują przepływ ropy. Kijów natomiast odpowiada, że rurociąg został uszkodzony w rosyjskim ataku i trwają jego naprawy.

    Węgry zapowiedziały, że mają zamiar blokować unijną pomoc dla Ukrainy oraz 20. pakiet sankcji na Rosję do czasu wznowienia dostaw. Zełenski w odpowiedzi zarzucił Węgrom szantaż.

    - Mówię to otwarcie: jestem przeciwny (otwarciu rurociągu - red.). Jednak jeśli postawiono mi warunek, że Ukraina nie otrzyma broni, to, przepraszam, nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. Powiedziałem naszym przyjaciołom w Europie, że to się nazywa szantaż - stwierdził w niedzielę Zełenski.

    Zobacz również:

    Viktor Orban twierdzi, że Ukraińcy grożą jego rodzinie
    Świat

    Orban opublikował dziwne nagranie. "Ukraińcy grożą mojej rodzinie"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Gawkowski o wecie prezydenta w sprawie pożyczki SAFE: Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze