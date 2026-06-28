W skrócie Wołodymyr Zełenski złożył projekt ustawy o powstaniu Panteonu Narodowego, mającego upamiętniać osoby walczące o wolność Ukrainy.

Projekt pojawił się po kontrowersjach wokół nadania jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA oraz odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Różnice w ocenach historii UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów stanowią punkt sporny w relacjach polsko-ukraińskich.

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Projekt ustawy przewiduje utworzenie Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione osoby walczące o niepodległość Ukrainy na przestrzeni różnych epok.

- Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - oświadczył Zełenski.

- Nazwiska wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach i stuleciach walczyli o Ukrainę oraz inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii. wielką literą, z najwyższym szacunkiem i należytą troską ze strony naszego państwa, Ukrainy, które szanuje samo siebie, ceni swoich obywateli i chroni to, co do niego należy. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Prezydent podkreślił, że państwo ukraińskie powinno z najwyższym szacunkiem pielęgnować pamięć o swoich bohaterach i chronić prawo obywateli do własnej tożsamości.

Wojna w Ukrainie. Projekt po sporze o UPA

Projekt ustawy został przedstawiony miesiąc po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA.

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Następnie z Orderu Orła Białego zrezygnowali byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Z polskich odznaczeń państwowych zrezygnowali również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast zwrot przyznanego mu w 2022 roku ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego.

Kilka dni po decyzji o odebraniu orderu Zełenski i minister Sybiha poinformowali, że nie wezmą udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko.

Ukraina - Polska. UPA pozostaje punktem spornym

Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich.

W lipcu 1943 roku oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. W Polsce zbrodnie te są uznawane za ludobójstwo, którego sprawcami byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Wielu ukraińskich historyków i polityków przedstawia natomiast te wydarzenia jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego. Jednocześnie OUN i UPA są w ukraińskiej pamięci historycznej często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciwko Związkowi Sowieckiemu.





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