Zełenski reaguje na tragedię w Krakowie. "W imieniu narodu ukraińskiego"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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"W imieniu narodu ukraińskiego oraz osobiście składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - przekazał Wołodymyr Zełenski, reagując na tragiczną w skutkach strzelaninę w Krakowie. Prezydent Ukrainy podkreślił, że "nie ma usprawiedliwienia dla tego ataku i wierzymy, że sprawca stanie przed sądem".

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski reaguje na strzelaninę w KrakowieJohn MACDOUGALLAFP

Do tragicznej w skutkach strzelaniny, jaka miała miejsce na Rynku Głównym w Krakowie, odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Strzelanina w Krakowie. Wołodymyr Zełenski zabrał głos, "szokująca zbrodnia"

"Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu narodu ukraińskiego oraz osobiście składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla tego ataku i wierzymy, że sprawca stanie przed sądem" - przekazał ukraiński przywódca.

"Życzymy siły i szybkiego powrotu do zdrowia rannym oraz wszystkim dotkniętym tą tragedią" - dodał Zełenski.

Jednocześnie zapewnił, że "Ukraina wyraża solidarność z Polską i narodem polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa".

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Są ofiary śmiertelne

Wcześniej głos w sprawie zabrali m.in. premier i prezydent Polski. Do tragedii w sercu małopolskiej stolicy odniósł się także ambasador USA w Polsce Tom Rose, który przekazał, że łączy się z naszym narodem, a Stany Zjednoczone wspierają nasz kraj.

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Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. Około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie napastnik poruszający się samochodem otworzył ogień do zgromadzonych tam ludzi. Niedługo później sprawca został zatrzymany przez policję. Rannego przewieziono do szpitala.

Z dotychczasowych, oficjalnych informacji policji wynika, że pięć osób zginęło, a 15 kolejnych zostało poszkodowanych. Wśród rannych są także funkcjonariusze policji.

Na miejscu trwają działania policji. Służby apelują, aby nie zbliżać się do okolic rynku i pozostać w bezpiecznych miejscach.

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