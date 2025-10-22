Zełenski reaguje na propozycję Trumpa. "Dobry kompromis"
- Uważam, że to dobry kompromis, ale nie jestem pewien, czy Putin go poprze - przekazał Wołodymyr Zełenski, komentując propozycję Donalda Trumpa. Republikanin chce, aby Ukraina i Rosja zatrzymały się na linii frontu i usiadły do stołu negocjacyjnego. Zełenski przyznał, że "zainteresowanie (Rosji) dyplomacją osłabło", a "kluczem do pokoju" może być przekazanie Ukrainie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu.
W skrócie
- Donald Trump zaproponował zamrożenie działań wojennych na linii frontu i natychmiastowe rozmowy między Rosją a Ukrainą.
- Wołodymyr Zełenski uznał propozycję za "dobry kompromis", ale wyraził wątpliwości co do poparcia Putina i podkreślił znaczenie rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy.
- Sygnatariusze międzynarodowej odezwy, w tym liderzy UE i USA, poparli plan Trumpa, jednocześnie apelując o zwiększenie presji gospodarczej na Rosję.
- Zostańcie tam, gdzie jesteście i rozpocznijcie rozmowy - w ten sposób Donald Trump miał zaapelować do prezydentów Rosji i Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski ocenił propozycję republikanina dotyczącą zamrożenia działań wojennych na linii frontu. - Uważam, że to dobry kompromis, ale nie jestem pewien, czy Putin go poprze, powiedziałem to prezydentowi - przekazał.
W podobnym tonie Zełenski wypowiedział się we wtorek. "Linia frontu może wywołać dyplomację. Zamiast tego Rosja nadal robi wszystko, by się wykręcić: gdy tylko kwestia zdolności dalekiego zasięgu dla Ukrainy stała się mniej paląca, jej zainteresowanie dyplomacją osłabło" - napisał na platformie X.
Zełenski podkreślił, że przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu "może być kluczem do pokoju". Stany Zjednoczone dotychczas nie zdecydowały się na ten ruch.
Nowa zapowiedź w sprawie Rosji. "Aby Ukraina miała potrzebne zasoby"
Propozycję Trumpa w sprawie zawieszenia wojny na wschodzie Europy poparli sygnatariusze odezwy, której treść poznaliśmy we wtorek. Pod listem podpisali się m.in. przywódcy Unii Europejskiej, Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron, Keir Starmer czy Donald Tusk.
"Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Donalda Trumpa. że walki powinny zostać natychmiast przerwane, a obecna linia frontu powinna być punktem wyjścia do negocjacji" - czytamy.
W odezwie podkreślono, jakie kroki trzeba podjąć wobec Rosji. "Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i jej przemysł zbrojeniowy, dopóki Putin nie będzie gotowy do zawarcia pokoju" - czytamy.
W tym kontekście wraca temat zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów. "Opracowujemy środki mające na celu pełne wykorzystanie unieruchomionych aktywów państwowych Rosji, aby Ukraina miała potrzebne jej zasoby" - zaznaczono.
