- Zostańcie tam, gdzie jesteście i rozpocznijcie rozmowy - w ten sposób Donald Trump miał zaapelować do prezydentów Rosji i Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski ocenił propozycję republikanina dotyczącą zamrożenia działań wojennych na linii frontu. - Uważam, że to dobry kompromis, ale nie jestem pewien, czy Putin go poprze, powiedziałem to prezydentowi - przekazał.

W podobnym tonie Zełenski wypowiedział się we wtorek. "Linia frontu może wywołać dyplomację. Zamiast tego Rosja nadal robi wszystko, by się wykręcić: gdy tylko kwestia zdolności dalekiego zasięgu dla Ukrainy stała się mniej paląca, jej zainteresowanie dyplomacją osłabło" - napisał na platformie X.

Zełenski podkreślił, że przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu "może być kluczem do pokoju". Stany Zjednoczone dotychczas nie zdecydowały się na ten ruch.

Nowa zapowiedź w sprawie Rosji. "Aby Ukraina miała potrzebne zasoby"

"Zdecydowanie popieramy stanowisko prezydenta Donalda Trumpa. że walki powinny zostać natychmiast przerwane, a obecna linia frontu powinna być punktem wyjścia do negocjacji" - czytamy.

W odezwie podkreślono, jakie kroki trzeba podjąć wobec Rosji. "Musimy zwiększyć presję na rosyjską gospodarkę i jej przemysł zbrojeniowy, dopóki Putin nie będzie gotowy do zawarcia pokoju" - czytamy.

W tym kontekście wraca temat zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów. "Opracowujemy środki mające na celu pełne wykorzystanie unieruchomionych aktywów państwowych Rosji, aby Ukraina miała potrzebne jej zasoby" - zaznaczono.

