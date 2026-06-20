W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał order prezydentowi Polski i zapewnił, że Ukraina jest otwarta na współpracę z Polską w wyjaśnianiu wspólnej historii.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek nazwy 'Bohaterów UPA'.

Premier Donald Tusk ocenił, że spór między Polską i Ukrainą jest korzystny dla Rosji i wyraził oczekiwanie, by prezydenci obu państw nie eskalowali napięcia.

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"Wczoraj prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania Rzeczpospolitej Polski. Oznacza szczególną więź z państwem polskim i specjalną wdzięczność polskich obywateli. Taki symbol wymaga nie tylko podstaw, ale równie szacunku do wartości, które są fundamentami naszej wspólnoty" - napisał Zełenski, w poście na platformie X.

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"Uznane zostało, że ten specjalny symbol powinni posiadać nadal Katarzyna II, Benito Mussolini i Gerharhard Schroder, a my w Ukrainie nie zamierzamy się z tym kłócić" - dodał.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że Ukraińcy są wdzięczni Polsce za całą otrzymaną pomoc i nigdy nie zapomną solidarności, jaką Polacy wykazali się po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego

"Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz by zapewnić odpowiedni szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku" - dodał Zełenski.

Prezydent stwierdził również, że gdy w 2023 roku odbierał order, to nie był on przyznawany jemu, lecz Ukraińcom i ich armii. "Tak było wtedy mówione. Dzisiaj odesłałem order prezydentowi Polski".

"Wierzę, że przyszłość potwierdzi, że Ukraińcy zasługują na szacunek" - zakończył ukraiński przywódca.

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. "Moralny obowiązek"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek wieczorem, że podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To pokłosie decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA", którą Nawrocki określił jako "oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą".

- My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Szacunek dla przodków i uczciwość wobec historii są obowiązkiem nas wszystkich. Naród, który traci pamięć, traci część swojej duszy - mówił Nawrocki ogłaszając decyzję. "Pamięć o ofiarach jest moralnym obowiązkiem państwa polskiego" - dodał.

- Nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie - stwierdził prezydent.

Decyzja Karola Nawrockiego nie spodobała się rządowi. Premier Donald Tusk stwierdził, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". Według niego "zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia".





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