W skrócie Wołodymyr Zełenski przybył do USA na rozmowy z Donaldem Trumpem dotyczące zakończenia wojny z Rosją.

Spotkanie zostało przyspieszone i skoncentrowane na nowym, 20-punktowym planie pokojowym obejmującym zamrożenie konfliktu oraz potwierdzenie suwerenności Ukrainy.

Zełenski w drodze do USA odwiedził Kanadę, gdzie rozmawiał z premierem Markiem Carneyem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę wieczorem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca na platformie X, którego cytuje "Ukraińska Prawda" oraz inne media.

"Dobry wieczór Florydo!" - napisał minister Kysłyca, dołączając do tekstu zdjęcie samolotu z nazwiskiem prezydenta USA na kadłubie.

Spotkanie Trump - Zełenski. "Porozumienie jest niemal gotowe"

Jak poinformował Biały Dom, spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie odbędzie się dwie godziny wcześniej niż planowano, to jest, o godzinie 13:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego).

Spotkanie ma dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram, komentując przygotowania do spotkania z prezydentem Trumpem. Stwierdził także, że porozumienie jest "niemal gotowe".

W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

Pokój na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski przedstawił plan

Wcześniej prezydent Zełenski przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego, opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

Plan przewiduje m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, pakiet rozwojowy oraz działania na rzecz odbudowy Ukrainy, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu między Ukrainą a USA oraz przeprowadzenie przez władze w Kijowie wyborów w najkrótszym możliwym terminie.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News