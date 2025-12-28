Zełenski przyleciał do USA. Trump przyspieszył rozmowy o pokoju

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych na kluczowe rozmowy z Donaldem Trumpem dotyczące zakończenia wojny z Rosją. Spotkanie na Florydzie, przyspieszone o dwie godziny, ma koncentrować się na nowym, 20-punktowym planie pokojowym, który zakłada m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy i zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu.

Mężczyzna w ciemnym garniturze siedzi na drewnianym krześle w elegancko urządzonym wnętrzu, na drugim planie widoczna jest lampa o ciepłym świetle, a w prawym górnym rogu kadru wstawione jest zdjęcie samolotu z nazwiskiem Trump na kadłubie, zaparkowane...
USA. Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem (zdj. ilustracyjne)Clemens Bilan / Sergiy Kyslytsya_XGetty Images

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski przybył do USA na rozmowy z Donaldem Trumpem dotyczące zakończenia wojny z Rosją.
  • Spotkanie zostało przyspieszone i skoncentrowane na nowym, 20-punktowym planie pokojowym obejmującym zamrożenie konfliktu oraz potwierdzenie suwerenności Ukrainy.
  • Zełenski w drodze do USA odwiedził Kanadę, gdzie rozmawiał z premierem Markiem Carneyem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę wieczorem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca na platformie X, którego cytuje "Ukraińska Prawda" oraz inne media.

"Dobry wieczór Florydo!" - napisał minister Kysłyca, dołączając do tekstu zdjęcie samolotu z nazwiskiem prezydenta USA na kadłubie.

Spotkanie Trump - Zełenski. "Porozumienie jest niemal gotowe"

Jak poinformował Biały Dom, spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie odbędzie się dwie godziny wcześniej niż planowano, to jest, o godzinie 13:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego).

Zobacz również:

USA. Spotkanie Trump - Zełenski. Porozumienie "niemal gotowe"
Wojna w Ukrainie

Kluczowe spotkanie Zełenskiego i Trumpa. Porozumienie "niemal gotowe"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Spotkanie ma dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

    "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram, komentując przygotowania do spotkania z prezydentem Trumpem. Stwierdził także, że porozumienie jest "niemal gotowe".

    W sobotę w drodze do USA prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump
    Świat

    Trump studzi entuzjazm Zełenskiego. "Dopóki nie zatwierdzę"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Pokój na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski przedstawił plan

      Wcześniej prezydent Zełenski przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego, opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu.

      Plan przewiduje m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, pakiet rozwojowy oraz działania na rzecz odbudowy Ukrainy, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu między Ukrainą a USA oraz przeprowadzenie przez władze w Kijowie wyborów w najkrótszym możliwym terminie.

      Zobacz również:

      Wołodymyr Zełenski chce spotkania z Donaldem Trumpem ws. planu pokojowego
      Wojna w Ukrainie

      Trump: Bardzo blisko porozumienia. Zełenski: Ukraina jest gotowa

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makietaPolsat News

      Najnowsze