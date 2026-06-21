Zełenski porównał Nawrockiego do Orbana. "To zła droga"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu Orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Dodał, że Nawrocki zachowuje się jak były premier Węgier Viktor Orban. - To zła droga. Uważam, że źle się to skończy - oświadczył.

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Wołodymyr Zełenski przy mikrofonach
Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu. Mówił o Karolu Nawrockim i relacjach polsko-ukraińskichAldara Zarraoa / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Według Wołodymyra Zełenskiego Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego z powodu politycznej rywalizacji w Polsce i porównał jego działania do Viktora Orbána.
  • Prezydent Ukrainy ujawnił, że podczas pierwszego spotkania w Polsce otrzymał od Nawrockiego książkę o tragedii wołyńskiej i wyraził przekonanie, iż Polska jako demokracja powinna wspierać Ukrainę.
  • Po odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez Nawrockiego kilku ukraińskich urzędników oraz byli prezydenci zrzekli się polskich odznaczeń, a Donald Tusk stwierdził, że konflikt cieszy Putina i szokuje sojuszników.
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- Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - powiedział Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN, omówionym przez portal Ukrainska Prawda.

Prezydent Ukrainy ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.

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- To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy - oświadczył Zełenski. Podkreślił, że "na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami".

Zełenski o kulisach spotkania z Nawrockim. "Nigdy o tym nie mówiłem"

Prezydent Ukrainy ujawnił również, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.

- Przyjechałem do niego, a jego prezentem dla mnie przy powitaniu była książka o tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem. Nie mówiłem o tym ludziom. Spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ podejmuje działania, które uważam za niewłaściwe - powiedział Zełenski.

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Dodał, że w Polsce "nie ma monarchii, lecz demokracja", dlatego powinna ona budować relacje z Ukrainą, która obecnie broni Europy, w tym także Polski.

Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

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Nawrocki swoją decyzję o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Premier Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego, napisał na platformie X, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - oświadczył szef polskiego rządu.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki - negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ubiegłym tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.

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