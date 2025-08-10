W skrócie Biały Dom rozważa zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na Alaskę, gdzie odbędzie się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem 15 sierpnia.

Nie jest przesądzone, czy Zełenski weźmie udział w rozmowie – wiele zależy od postanowień trwających dyskusji miedzy stronami.

Spotkanie Trumpa i Putina ma dotyczyć sytuacji na Ukrainie i rozmów o pokoju oraz warunków ewentualnego zawieszenia broni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stacja NBC News powołuje się w swojej publikacji na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego oraz trzy osoby zaznajomione z rozmowami.

Biały Dom rozważa zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na Alaskę, gdzie 15 sierpnia prezydent Donald Trump ma spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - przekazano.

Zełenski dołączy do spotkania Trumpa i Putina? Media: Biały Dom rozważa zaproszenie

Jedna z osób, która jest zaznajomiona z tą kwestią, wskazała, że "trwają rozmowy na ten temat". Jak podkreślono, nie jest obecnie jasne, czy Zełenski rzeczywiście pojawi się na rozmowie między Trumpem a Putinem 15 sierpnia.

Wysoki rangą urzędnik administracji Donalda Trumpa, którego cytuje amerykańska stacja, stwierdził, że obecność prezydenta Ukrainy na spotkaniu na Alasce jest "absolutnie możliwa". - Wszyscy mają wielką nadzieję, że tak się stanie - ocenił.

Jednocześnie urzędnik zapytany o to, czy Stany Zjednoczone oficjalnie zaprosiły Wołodymyra Zełenskiego na Alaskę, stwierdził, że "prezydent USA pozostaje otwarty na trójstronny szczyt z oboma przywódcami".

- Obecnie Biały Dom koncentruje się na planowaniu dwustronnego spotkania, o które poprosił prezydent Putin - dodał rozmówca NBC News.

Z kolei jedno ze źródeł amerykańskiej stacji stwierdziło, że "jeśli Zełenski miałby udać się na Alaskę, to nie jest jasne, czy on i Putin w ogóle znaleźliby się w tym samym pomieszczeniu".

Trump spotka się z Putinem. Mają rozmawiać o pokoju w Ukrainie

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego Donald Trump poinformował, że do zapowiadanego wcześniej spotkania z Władimirem Putinem dojdzie pod koniec przyszłego tygodnia, 15 sierpnia na Alasce.

Będzie to pierwsze osobiste spotkanie przywódców USA i Rosji, od czasu kiedy republikanin ponownie objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Kreml potwierdził, że Putin spotka się w przyszły piątek na Alasce z Trumpem, nazywając wybór miejsca "całkiem logicznym".

Tymczasem wcześniej w sobotę "The Wall Street Journal" informował, że Europa i Ukraina przygotowały kontrpropozcyję dla planu pokojowego rosyjskiego przywódcy. Ten w zamian za zawieszenie broni żąda ustępstw terytorialnych, na co nie zgadza się Kijów i jego sojusznicy.

Źródła: NBC News, Reuters, Interia

Afera wokół KPO w ''Prezydentach i premierach''. Leszek Miller ostrzega Donalda Tuska: To jest poważna sprawa Polsat News Polsat News