W skrócie 72 procent uczestników badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii uważa, że Wołodymyr Zełenski jest odpowiedzialny za korupcyjne działania swojego otoczenia, a 25 procent ma przeciwne zdanie.

Zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że poziom korupcji w Ukrainie wzrósł od początku pełnoskalowej wojny, a korupcja została wskazana jako główna kwestia niepokojąca obywateli tego kraju.

W listopadzie 2025 roku w Ukrainie ujawniono rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym, w którym podejrzane osoby są powiązane z bliskim otoczeniem prezydenta.

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Badani zostali zapytani o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego otoczenia.

Twierdzącej odpowiedzi udzieliło 72 proc. ankietowanych. Kolejne 25 proc. pytanych było przeciwnego zdania, a 3 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) podkreślił przy tym, że treść pytania nie sugerowała osobistego zaangażowania Zełenskiego w proceder korupcyjny w Ukrainie.

Korupcja w Ukrainie. Badani obwiniają Wołodymyra Zełenskiego

Odpowiedzi zostały przeanalizowane w zależności od poziomu zaufania do prezydenta. 3 proc. tych, którzy całkowicie ufają Zełenskiemu, uważa go za odpowiedzialnego za korupcyjne działania jego otoczenia. Przeciwnego zdania było 81 proc. pytanych w tej grupie.

Wśród obywateli, którzy raczej ufają prezydentowi, 17 proc. przypisuje mu odpowiedzialność za korupcję w jego otoczeniu. Kolejne 60 proc. udzieliło odwrotnej odpowiedzi.

W grupie pytanych, którzy raczej nie ufają Zełenskiemu, 57 proc. uważa go za odpowiedzialnego za korupcyjne działania jego otoczenia, natomiast 19 proc. sądzi, że nie ponosi on za nie politycznej odpowiedzialności.

85 proc. pytanych, którzy całkowicie nie ufają prezydentowi Ukrainy, uważa go za odpowiedzialnego za korupcję w jego otoczeniu. Przeciwnego zdania jest 5 proc. pytanych z tej grupy.

Korupcja w otoczeniu Zełenskiego. Ukraińcy zabrali głos

Ankietowani zostali zapytani także o to, jak w ich ocenie zmienił się poziom korupcji podczas pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku.

Zdecydowana większość respondentów (72 proc.) twierdzi, że na przestrzeni tego czasu w kraju wzrósł poziom korupcji. 6 proc. ankietowanych uważa, że skala problemu zmniejszyła się.

17 proc. uczestników sondażu uważa natomiast, że od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie poziom korupcji w kraju nie uległ żadnej zmianie. 5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co najbardziej niepokoi Ukraińców? Na pierwszym miejscu korupcja

Pytani o to, co obecnie najbardziej niepokoi ich w kraju, Ukraińcy wskazywali przede wszystkim właśnie na korupcję. Taką odpowiedź wybrało 50 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazły się masowe ataki rakietowe i dronowe na terytorium Ukrainy. Na taką odpowiedź wskazało 40 proc. uczestników badania.

Kolejne 30 proc. pytanych niepokoi najbardziej "brak profesjonalizmu i niekompetencja władz" Ukrainy. Dla 28 proc. badanych największym problemem okazał się niski poziom płac, emerytur i świadczeń socjalnych.

Pozostali ankietowani zwracali uwagę m.in. na sytuację na froncie, rosnącą inflację, zmęczenie społeczeństwa wojną, "upadek demokracji i wzrost autorytaryzmu" czy bezrobocie w kraju.

Ukraińcy zapytani o korupcję w kraju. Dominuje jedna odpowiedź

- Kwestia korupcji pozostaje niezwykle silnym bodźcem, zwłaszcza dla psychicznie zmęczonego społeczeństwa - skomentował wyniki ankiety dyrektor wykonawczy KMIS, Anton Hruszecki. - W pełni popieramy zdecydowaną walkę z korupcją i oczekujemy, że władze podejmą odpowiednie kroki - dodał.

Hruszecki zauważył jednocześnie, że "obiektywnie rzecz biorąc" wojna z Rosją stwarza większe zagrożenie niż korupcja, gdyż ma na celu "zmiecenie Ukrainy i Ukraińców z powierzchni ziemi" oraz "unicestwienie całego narodu".

Mimo to korupcja pozostaje problemem w kraju. W listopadzie 2025 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły rozległy system korupcyjny w tamtejszym sektorze energetycznym. Jego uczestnicy mieli pobierać od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych, Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów.

W sprawie zatrzymano pięć osób, a siedmiu z nich postawiono zarzuty. Za organizatora przestępczego procederu uważany jest Tymur Mindicz, biznesmen i bliski współpracownik Zełenskiego, który ukrywa się za granicą. Wśród podejrzanych znalazł się też były szef kancelarii Zełenskiego, Andrij Jermak.

Sondaż KMIS został przeprowadzony w dniach 12-21 września metodą wywiadów telefonicznych na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem terenów okupowanych. Przeprowadzono rozmowy z 1002 obywatelami Ukrainy w wieku 18 lat i starszych.

Źródło: KMIS



