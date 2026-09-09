W skrócie W samolot Wołodymyra Zełenskiego, startujący z Mołdawii do Norwegii, prawie uderzył dron.

Rosyjskie drony wtargnęły we wtorek w przestrzeń powietrzną Mołdawii, co spowodowało zawieszenie przylotów i odlotów z lotniska w Kiszyniowie.

Do podobnej sytuacji doszło w grudniu 2025 r. na lotnisku w Dublinie, gdzie cztery wojskowe drony naruszyły strefę zakazu lotów podczas lądowania samolotu z Zełenskim.

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- Jego samolot o mało nie został uderzony przez drona, gdy miał wystartować z Mołdawii. Taka jest rzeczywistość, z którą się mierzy - powiedział premier Norwegii, przekazując mediom wiadomość o wtorkowym incydencie.

Z ustaleń BBC wynika, że w nocy z wtorku na środę rosyjskie drony uderzyły w region przygraniczny między Mołdawią a Ukrainą.

Jak podaje Reuters, przyloty i odloty z lotniska w Kiszyniowie zostały we wtorek tymczasowo zawieszone w związku z wtargnięciem dwóch rosyjskich bezzałogowców w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Z danych Flightradar24 wynika, że kilka samolotów lecących do stolicy lądowało na lotniskach poza Mołdawią lub zostało zmuszonych do wstrzymania lotów.

Mołdawia. Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie "niemal trafiony" przez drona

O szczegóły tej sprawy norweski nadawca publiczny NRK zapytał sekretarz stanu Bhanuję Rasiah z Kancelarii Premiera.

- Wczoraj w przestrzeni powietrznej nad Mołdawią wystąpiło zagrożenie ze strony dronów, co spowodowało opóźnienie samolotu Zełenskiego lecącego do Oslo. To właśnie z takimi zagrożeniami musi się on zmagać każdego dnia. Nie wiadomo, jak blisko jego samolotu znajdowały się drony - przekazała mediom przedstawicielka rządu.

Norweski minister finansów Jens Stoltenberg potwierdził, że przylot Zełenskiego do Oslo był opóźniony.

- Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa - powiedział NRK Stoltenberg, dodając, że "nie zna wystarczająco dużo szczegółów, by powiedzieć coś więcej".

Szef resortu wskazał, że prezydent Ukrainy opowiedział o zdarzeniu członkom norweskiego rządu podczas wtorkowego spotkania.

W rozmowach, skupionych między innymi wokół ukraińskiej obrony powietrznej, wziął udział również premier oraz minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide. W środę Zełenski uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V i opuścił Norwegię po zakończeniu ceremonii.

Zarówno Biuro Prezydenta Ukrainy, jak i ukraińska ambasada nie odpowiedziały dotychczas na prośbę o komentarz do incydentu. Władze Mołdawii nie wydały komunikatu w tej sprawie.

Samolot z Zełenskim znów zagrożony. Incydent na lotnisku w Irlandii

Zdarzenie na lotnisku w Kiszyniowie nie jest pierwszym tego rodzaju incydentem. W grudniu 2025 r. do podobnej sytuacji doszło na lotnisku w Dublinie.

Cztery drony typu wojskowego naruszyły wówczas strefę zakazu lotów i zostały skierowane w miejsce, gdzie lądował samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie.

Irlandzki dziennik "The Journal" donosił wtedy, że maszyna podeszła do lądowania wcześniej, niż zakładano. Natomiast bezzałogowce dotarły na miejsce lądowania dokładnie o planowanym czasie.

"Irlandzkie służby bezpieczeństwa ustaliły, że drony na lotnisku w Dublinie były duże, niezwykle drogie, o specyfikacji wojskowej, a incydent można zakwalifikować jako atak hybrydowy" - przekazał "The Journal".

Źródła: Reuters, AFP, NRK



