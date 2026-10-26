W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina od prawie miesiąca oczekuje na podpis Pete'a Hegsetha w sprawie dostaw pocisków do systemów Patriot i NASAMS.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił wcześniej, że informacje o niedostarczeniu zakupionych dla Ukrainy pocisków przechwytujących mogą być prawdziwe.

Według doniesień mediów, szef Pentagonu Pete Hegseth formalnie nie odrzucił wniosków o transfer broni, lecz nie dopełnił wymaganych do zatwierdzenia formalności.

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Zełenski poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych o wnioskach z telekonferencji poświęconej sytuacji w zakresie dostaw broni od partnerów Ukrainy oraz działań na rzecz odbudowy infrastruktury energetycznej po rosyjskich atakach.

Zełenski wskazał na Hegsetha. "Czekamy na podpis"

Dodał, że informacje w sprawach pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot przekazali mu ukraiński minister obrony, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy oraz minister spraw zagranicznych.

"Pracujemy na kilku płaszczyznach - ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i innymi partnerami, którzy dysponują zapasami pocisków PAC-2 i PAC-3" - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

W kolejnej części swojego wpisu wskazał na szefa Pentagonu, Pete'a Hegsetha.

"W szczególności od prawie miesiąca czekamy na podpis pana Hegsetha w sprawie dostaw pocisków do systemów Patriot i NASAMS. Poleciłem naszemu zespołowi, aby ponownie poruszył tę kwestię ze stroną amerykańską. Trwają również rozmowy z innymi krajami" - dodał Zełenski.

Opóźnienia w dostawach - media informują o braku zgody szefa Pentagonu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał w ubiegłym tygodniu, że informacja, iż transza pocisków przechwytujących zakupionych dla Ukrainy, nie została dostarczona, może być prawdziwa.

Pociski zakupiono w ramach programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - uruchomionego w ubiegłym roku mechanizmu NATO, za pomocą którego państwa członkowskie finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują je Ukrainie.

"Washington Post" poinformował przed kilkoma dniami, że co najmniej część pocisków przechwytujących do systemów Patriot ma być przekazana Ukrainie przez państwa sojusznicze, ale taki transfer wymaga zgody szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.

Według źródeł, Hegseth formalnie nie odrzucił wniosków o przekazanie pocisków, ale nie dopełnił również wymaganych formalności, by zatwierdzić ich transfer. Jak dodano, Hegseth nadal zajmuje się zatwierdzaniem części amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.



