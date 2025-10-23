Zełenski negocjuje w Brukseli. "Nie zgodzimy się na ustępstwa terytorialne"

W skrócie Wołodymyr Zełenski apeluje do UE o przekazanie Ukrainie środków z zamrożonych rosyjskich aktywów i podkreśla konieczność dalszym sankcji USA i UE wobec Rosji.

Prezydent Ukrainy wyklucza ustępstwa terytorialne i wzywa do zwiększenia presji na Moskwę w celu zakończenia wojny.

Podczas szczytu UE w Brukseli omawiane są także zmiany w polityce klimatycznej oraz ewentualne opóźnienie wdrożenia ETS2.

Podczas krótkiego spotkania z mediami Wołodymyr Zełenski powtórzył, że "Ukraina nie zgodzi się na żadne ustępstwa terytorialne". Ukraiński prezydent podkreślił wagę "bardzo ważnych" sankcji USA i UE wobec rosyjskiego sektora energetycznego, krótko po tym ak prezydent USA Donald Trump podjął działania mające na celu zwiększenie presji na Moskwę.

- Czekaliśmy na to. Niech Bóg błogosławi, to zadziała - powiedział Zełenski dziennikarzom na szczycie UE w Brukseli, dodając, że Waszyngton wysłał "dobry sygnał innym krajom na świecie, aby przyłączyły się do sankcji".

Na pytanie korespondetów, czy zawieszenie broni jest możliwe, ukraiński przywódca odpowiedział: - Zawieszenie broni jest oczywiście nadal możliwe i wszyscy tego potrzebujemy. Ale musimy wywrzeć większą presję na Rosję.

Następnie, zaledwie kilka minut po rozmowach z mediami, ukraiński przywódca poszedł o krok dalej, dziękując Donaldowi Trumpowi i jego zespołowi za "stanowczą i trafną decyzję".

"Nowe sankcje USA wobec rosyjskich gigantów naftowych są jasnym sygnałem, że przedłużanie wojny i szerzenie terroru ma swoją cenę. Jest to krok sprawiedliwy i absolutnie zasłużony. To właśnie presja na Rosję będzie skuteczna w osiągnięciu pokoju, a sankcje są jednym z jej kluczowych elementów" - wskazał w sieci Wołodymyr Zełenski.

Bruksela. Spotkanie "27" z Zełenskim, potem rozmowy o ETS2

Szczyt w Brukseli rozpoczyna się od spotkania liderów "27" z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Obecność ukraińskiego przywódcy w Brukseli wywrze zapewne presję na szefów państw i rządów UE, by przełamali unijne tabu wokół sięgnięcia po rosyjskie aktywa" - oceniają media.

Zamrożone po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. środki rosyjskiego banku centralnego miałyby posłużyć do udzielenia pożyczki reparacyjnej Kijowowi. Ukraina zwróciłaby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Tematem szczytu będzie też polityka klimatyczna UE. Polska walczy zwłaszcza o zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję ETS, który od 2027 r. ma objąć transport i budownictwo. Furtką do opóźnienia wejścia w życie nowego mechanizmu ma być zapis we wnioskach ze szczytu wzywający KE do "przedstawienia przeglądu ram wdrażania ETS2, obejmującego wszystkie istotne aspekty". Według unijnego dyplomaty odroczenie obowiązywania ETS2 popiera na razie dziewięć krajów członkowskich.

