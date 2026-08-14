Zełenski ma nowy problem. "Nikt nie chce najtrudniejszej pracy w USA"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Wołodymyr Zełenski poszukuje kandydata na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA. "Nikt nie chce najtrudniejszej pracy w Waszyngtonie" - twierdzą źródła portalu Politico. Urząd miała objąć była premier Julija Swyrydenko, ale ostatecznie odmówiła. Przed przyszłym ambasadorem stawiany jest szereg wymagań.

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Wołodymyr Zełenski w ciemnym ubraniu stoi przy dużym globusie w jasnym pomieszczeniu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiANDREJ ISAKOVICAFP

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poszukuje osoby na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA, jednak kandydaci niechętnie wyrażają zainteresowanie objęciem tej funkcji.
  • Olha Stefaniszyna została odwołana ze stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a Julija Swyrydenko nie przyjęła propozycji objęcia tego urzędu.
  • Źródła portalu Politico wskazują na trudności ze znalezieniem kandydata o odpowiednich kwalifikacjach i zdolności do utrzymania relacji z administracją USA.
  • Rzecznik ukraińskiego MSZ wyjaśnia, że przyszły ambasador powinien posiadać wiedzę wojskową, powiązania polityczne oraz zdolność do utrzymywania więzi z ukraińską społecznością w USA.
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Wołodymyr Zełenski 3 sierpnia podpisał dekret odwołujący Olhę Stefaniszynę ze stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Miesiąc wcześniej sugerował, że urząd obejmie po niej była premier Julija Swyrydenko.

Jak wynika z doniesień portalu Suspilne, Swyrydenko nie przyjęła oferty. Kijów poszukuje kandydatów, którzy będą w stanie sprostać wyzwaniu utrzymania relacji z kluczowym partnerem w kontekście trwającej wojny Ukrainy z Rosją.

Ambasador Ukrainy w USA wciąż nieznany. "Zełenski ma problem"

Źródła Politico, w sumie sześć osób, twierdzą, że prezydent Zełenski ma problem ze znalezieniem kogoś o "wystarczającym wpływie". Szuka bowiem - jak sam mówił - "osoby na poziomie wicepremiera, ministra lub premiera".

"Dotychczasowi potencjalni kandydaci okazali się niechętni, biorąc pod uwagę trudne zadanie radzenia sobie z nieprzewidywalnym zachowaniem administracji Donalda Trumpa" - podaje portal.

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- Obawiają się, że nie będą mieli warunków potrzebnych do właściwego wykonywania tej pracy - wyjaśnia Iwanna Kłympusz-Cyncadze, ukraińska parlamentarzystka opozycji. W jej ocenie możliwość realizacji swoich celów otrzyma tylko ten, kto będzie zaufanym człowiekiem Zełenskiego.

Z kolei anonimowy ukraiński dyplomata nadmienia, że "przedstawianie tego tak, jakby nikt nie chciał tej pracy, byłoby pewnym uproszczeniem".

- Oczywiście, są ludzie, którzy chcą tej pracy, ale nie ma nikogo, kto naprawdę by jej dorównał. Zełenski ma trudności z obsadzeniem tego stanowiska - tłumaczy.

Kto może zostać ukraińskim ambasadorem w USA? Podano wymagania

W wywiadzie dla kanału Apostrophe rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj wymienił wymagania wobec przyszłego ambasadora w USA. Przedstawiciel dyplomatyczny Ukrainy musi dobrze rozumieć tematykę wojskową oraz mieć powiązania polityczne i dyplomatyczne w Waszyngtonie.

- Istnieje wiele innych rzeczy i wymagań, jakie mają osoby na tak odpowiedzialnej pozycji - mówił Tychyj. - Uwierz mi, człowiek musi rozumieć proch strzelniczy, znać klucze do serc konkretnych urzędników i utrzymywać więzi z naszą społecznością w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Decyzję o awansowaniu dyplomaty podejmuje prezydent Ukrainy, ale zgodę musi wydać także kraj goszczący. - Znalezienie odpowiedniej osoby to bardzo trudne zadanie - stwierdził rzecznik ukraińskiego MSZ.

Źródła: Politico, Suspilne, Ukrinform

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