W skrócie Wołodymyr Zełenski poszukuje osoby na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA, jednak kandydaci niechętnie wyrażają zainteresowanie objęciem tej funkcji.

Olha Stefaniszyna została odwołana ze stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a Julija Swyrydenko nie przyjęła propozycji objęcia tego urzędu.

Źródła portalu Politico wskazują na trudności ze znalezieniem kandydata o odpowiednich kwalifikacjach i zdolności do utrzymania relacji z administracją USA.

Rzecznik ukraińskiego MSZ wyjaśnia, że przyszły ambasador powinien posiadać wiedzę wojskową, powiązania polityczne oraz zdolność do utrzymywania więzi z ukraińską społecznością w USA.

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Wołodymyr Zełenski 3 sierpnia podpisał dekret odwołujący Olhę Stefaniszynę ze stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Miesiąc wcześniej sugerował, że urząd obejmie po niej była premier Julija Swyrydenko.

Jak wynika z doniesień portalu Suspilne, Swyrydenko nie przyjęła oferty. Kijów poszukuje kandydatów, którzy będą w stanie sprostać wyzwaniu utrzymania relacji z kluczowym partnerem w kontekście trwającej wojny Ukrainy z Rosją.

Ambasador Ukrainy w USA wciąż nieznany. "Zełenski ma problem"

Źródła Politico, w sumie sześć osób, twierdzą, że prezydent Zełenski ma problem ze znalezieniem kogoś o "wystarczającym wpływie". Szuka bowiem - jak sam mówił - "osoby na poziomie wicepremiera, ministra lub premiera".

"Dotychczasowi potencjalni kandydaci okazali się niechętni, biorąc pod uwagę trudne zadanie radzenia sobie z nieprzewidywalnym zachowaniem administracji Donalda Trumpa" - podaje portal.

- Obawiają się, że nie będą mieli warunków potrzebnych do właściwego wykonywania tej pracy - wyjaśnia Iwanna Kłympusz-Cyncadze, ukraińska parlamentarzystka opozycji. W jej ocenie możliwość realizacji swoich celów otrzyma tylko ten, kto będzie zaufanym człowiekiem Zełenskiego.

Z kolei anonimowy ukraiński dyplomata nadmienia, że "przedstawianie tego tak, jakby nikt nie chciał tej pracy, byłoby pewnym uproszczeniem".

- Oczywiście, są ludzie, którzy chcą tej pracy, ale nie ma nikogo, kto naprawdę by jej dorównał. Zełenski ma trudności z obsadzeniem tego stanowiska - tłumaczy.

Kto może zostać ukraińskim ambasadorem w USA? Podano wymagania

W wywiadzie dla kanału Apostrophe rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj wymienił wymagania wobec przyszłego ambasadora w USA. Przedstawiciel dyplomatyczny Ukrainy musi dobrze rozumieć tematykę wojskową oraz mieć powiązania polityczne i dyplomatyczne w Waszyngtonie.

- Istnieje wiele innych rzeczy i wymagań, jakie mają osoby na tak odpowiedzialnej pozycji - mówił Tychyj. - Uwierz mi, człowiek musi rozumieć proch strzelniczy, znać klucze do serc konkretnych urzędników i utrzymywać więzi z naszą społecznością w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Decyzję o awansowaniu dyplomaty podejmuje prezydent Ukrainy, ale zgodę musi wydać także kraj goszczący. - Znalezienie odpowiedniej osoby to bardzo trudne zadanie - stwierdził rzecznik ukraińskiego MSZ.

Źródła: Politico, Suspilne, Ukrinform



