W skrócie Wołodymyr Zełenski podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium skrytykował Viktora Orbána w kontekście rosyjskiego zagrożenia dla Europy.

Zełenski nawiązał do wydarzeń z 1956 roku, mówiąc o potrzebie rozbudowy sił zbrojnych wobec potencjalnego ataku Rosji.

Viktor Orbán odpowiedział na słowa Zełenskiego, podkreślając, że debata dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy.

Marija Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, publicznie zaatakowała Zełenskiego po wymianie komentarzy między Zełenskim a Orbánem.

Zełenski stwierdził, że utrzymywanie ukraińskiej armii poza NATO jest błędem, i zadeklarował gotowość Ukrainy do dzielenia się doświadczeniami militarnymi z Europą.

W czasie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Wołodymyr Zełenski nie szczędził krytycznych słów pod adresem premiera Węgier. Słowa padły w kontekście rosyjskiego zagrożenia dla Starego Kontynentu oraz konieczności przyjęcia Ukrainy do UE i NATO.

- Nawet jeden Viktor potrafi myśleć o tym, jak powiększyć brzuch, a nie o tym, jak rozbudować armię, by powstrzymać rosyjskie czołgi przed powrotem na ulice Budapesztu - mówił do zgromadzonych w stolicy Bawarii.

To jasne nawiązanie do wydarzeń z październiku 1956 roku, kiedy żołnierze Związku Radzieckiego zaatakowali Węgry.

Spięcie na linii Węgry - Ukraina. W obronie Orbana stanęła Zacharowa

"Drogi Wołodymyrze, dziękuję za kolejne przemówienie wyborcze popierające przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. To bardzo pomoże Węgrom lepiej zrozumieć sytuację" - napisał na platformie X Viktor Orban.

Następnie dodał: "Jest jednak coś, czego nie rozumiesz: ta debata nie dotyczy mnie ani ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możesz zostać członkiem Unii Europejskiej".

Niespodziewanie Orban zyskał sojusznika w osobie rzeczniczki rosyjskiego MSZ, która w skandalicznych słowach zaatakowała Zełenskiego.

"A słowa te wypowiedział narkoman i neonazista, który zniszczył armię swojego kraju za pieniądze zabrane Europejczykom, w tym Węgrom (pisownia oryginalna - red.)" - napisała na Telegramie Marija Zacharowa.

Mocne słowa Zełenskiego o NATO w Monachium. "To niemądre"

Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas sobotniego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - dodał.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.

Ocenił także, że błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju w jego kraju.

