W skrócie Prezydent Ukrainy ogłosił plan rekonstrukcji rządu, który obejmuje zmianę na stanowisku premiera i nowe podejście do polityki zagranicznej.

Planowane jest przypisanie konkretnych osób do priorytetowych kierunków polityki, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, sąsiedzi, Bliski Wschód, Chiny oraz organizacje międzynarodowe.

Na nowego premiera rozważani są Serhij Korecki, Denys Szmyhal, Mychajło Fiodorow i Igor Terekow, jednak nie wskazano jeszcze ostatecznego kandydata.

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Po tym jak w niedzielę Zełenski zapowiedział zmiany w radzie ministrów i zmianę na stanowisku premiera, prezydent rozpoczął poszukiwania nowej osoby na to stanowisko. Według portalu Ukrainska Pravda kandydatów obecnie jest czterech.

Pierwszym z nich jest Serhij Korecki - przewodniczący zarządu firmy Naftogaz oraz dyrektor Ukrnafty. Kolejnym jest minister energii Denys Szmyhal. Pod uwagę brani są również obecny minister obrony narodowej Mychajło Fiodorow oraz burmistrz Charkowa Igor Terekow.

W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z wszystkimi czterema kandydatami. Poza nimi spotkał się również z ministrem spraw wewnętrznych Ihorem Kłymenką. Zełenski nie poinformował jednak dotychczas, kto zostanie nowym premierem.

Ukraina. Zmiana na stanowisku premiera

Zełenski zapowiedział w niedzielę zmiany w radzie ministrów, zgodnie z którymi za każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie odpowiadać konkretna osoba. Wśród tych priorytetowych kierunków wymienił Stany Zjednoczone, Unię Europejską, sąsiadów, przede wszystkim Polska i Węgry, państwa Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Chiny oraz kluczowe organizacje międzynarodowe.

Prezydent zaproponował premier Julii Swyrydenko zajęcie się jednym z kluczowych kierunków polityki zagranicznej. "Omówiliśmy szczegóły z premier Julią Swyrydenko. Ustaliliśmy, że zmiany wymagają aktualizacji składu Rady Ministrów" - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę na stanowisku premiera, za lata owocnej pracy w zespole ds. Ukrainy i zaproponowałem, że pokieruje nowym, ważnym kierunkiem w relacjach z kluczowym partnerem" - przekazał prezydent.

Odejście ze stanowiska potwierdziła również sama Swyrydenko. "Jestem wdzięczna Prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt kierować rządem w najtrudniejszym okresie w najnowszej historii Ukrainy" - stwierdziła.





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