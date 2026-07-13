Zełenski kompletuje nowy rząd. Czterech kandydatów na premiera
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w niedzielę plan rekonstrukcji ukraińskiego rządu. Zmienić ma się m.in. premier. Media za źródłami podają, że na szefa rządu jest czterech kandydatów: biznesmen, dwóch ministrów oraz samorządowiec.
W skrócie
- Prezydent Ukrainy ogłosił plan rekonstrukcji rządu, który obejmuje zmianę na stanowisku premiera i nowe podejście do polityki zagranicznej.
- Planowane jest przypisanie konkretnych osób do priorytetowych kierunków polityki, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, sąsiedzi, Bliski Wschód, Chiny oraz organizacje międzynarodowe.
- Na nowego premiera rozważani są Serhij Korecki, Denys Szmyhal, Mychajło Fiodorow i Igor Terekow, jednak nie wskazano jeszcze ostatecznego kandydata.
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Po tym jak w niedzielę Zełenski zapowiedział zmiany w radzie ministrów i zmianę na stanowisku premiera, prezydent rozpoczął poszukiwania nowej osoby na to stanowisko. Według portalu Ukrainska Pravda kandydatów obecnie jest czterech.
Pierwszym z nich jest Serhij Korecki - przewodniczący zarządu firmy Naftogaz oraz dyrektor Ukrnafty. Kolejnym jest minister energii Denys Szmyhal. Pod uwagę brani są również obecny minister obrony narodowej Mychajło Fiodorow oraz burmistrz Charkowa Igor Terekow.
W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z wszystkimi czterema kandydatami. Poza nimi spotkał się również z ministrem spraw wewnętrznych Ihorem Kłymenką. Zełenski nie poinformował jednak dotychczas, kto zostanie nowym premierem.
Ukraina. Zmiana na stanowisku premiera
Zełenski zapowiedział w niedzielę zmiany w radzie ministrów, zgodnie z którymi za każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie odpowiadać konkretna osoba. Wśród tych priorytetowych kierunków wymienił Stany Zjednoczone, Unię Europejską, sąsiadów, przede wszystkim Polska i Węgry, państwa Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Chiny oraz kluczowe organizacje międzynarodowe.
Prezydent zaproponował premier Julii Swyrydenko zajęcie się jednym z kluczowych kierunków polityki zagranicznej. "Omówiliśmy szczegóły z premier Julią Swyrydenko. Ustaliliśmy, że zmiany wymagają aktualizacji składu Rady Ministrów" - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.
"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę na stanowisku premiera, za lata owocnej pracy w zespole ds. Ukrainy i zaproponowałem, że pokieruje nowym, ważnym kierunkiem w relacjach z kluczowym partnerem" - przekazał prezydent.
Odejście ze stanowiska potwierdziła również sama Swyrydenko. "Jestem wdzięczna Prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt kierować rządem w najtrudniejszym okresie w najnowszej historii Ukrainy" - stwierdziła.