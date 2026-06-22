W skrócie Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego, wskazując na brak zmiany w postawie po rozmowach wyjaśniających.

Decyzja o odebraniu odznaczenia była reakcją na nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek imienia "Bohaterów UPA", co spotkało się z krytyką w Polsce i zrzeczeniem się innych odznaczeń przez ukraińskich polityków.

Premier Donald Tusk podkreślił, że konflikt między Polską a Ukrainą jest korzystny dla Rosji i wezwał do tonowania emocji po obu stronach.

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- Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem: zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika - powiedział Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN.

Zdaniem ukraińskiego polityka działania Karola Nawrockiego są motywowane chęcią wywierania presji na premiera Donalda Tuska, aby zablokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego dla Ukrainy w UE.

Ukraina - Polska. Wołodymyr Zełenski o motywach Karola Nawrockiego

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że jego spotkanie w Brukseli z premierem Tuskiem "w żaden sposób nie wpłynęło na prezydenta Polski" ani na jego decyzję.

Według Zełenskiego jego zespół natychmiast po wypowiedziach Nawrockiego dotyczących zamiaru odebrania odznaczenia rozpoczął intensywne rozmowy wyjaśniające, jednak nie wpłynęły one na stanowisko polskiego prezydenta.

- Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, Kyryło Budanow i Serhij Kysłycia, powiedzieli: "Chcemy polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami - z administracją Karola". Odpowiedziałem, że moim zdaniem tego nie uda się załatwić, ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął - stwierdził Zełenski.

Dodał, że "chłopcy pojechali", spotkali się ze wszystkimi - "zarówno z Kancelarią Prezydenta, jak i z zespołem premiera oraz marszałka" - i "starali się zrobić wszystko", jednak wrócili z przekonaniem, że Nawrocki mimo wszystko odbierze mu odznaczenie.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. "Nie żyjemy od 'dziękuję' do 'dziękuję'"

Zełenski dodał, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były "wyjątkowe", zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie.

"Ale my żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od 'dziękuję' do 'dziękuję'" - dodał prezydent, nawiązując do zarzutów, że Ukraina "nie okazuje wdzięczności" Polsce.

Zełenski podkreślił, że obecnie to Ukraińcy bronią Polski i Europy, a nie odwrotnie. Zaznaczył również, że to ukraińscy żołnierze, a nie on jako prezydent, wybierają nazwy swoich jednostek i zwracają się o ich oficjalne zatwierdzenie.

Według Zełenskiego od początku wojny podpisał setki podobnych dekretów i ani razu nie narzucał żołnierzom "własnych" nazw ani nie mówił, które mu się podobają, a które nie, ponieważ uważa, że jako szef państwa powinien wspierać siły zbrojne swojego kraju.

Konferencja ws. Ukrainy w Gdańsku. Zełenski: Nawrocki powiedział mi, że jej nie popiera

Ukraiński polityk odniósł się także do sprawy udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy. Wcześniej ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha zapowiedział, że prezydent Ukrainy podejmie 22 czerwca ostateczną decyzję, czy wybierze się do Polski.

- Moim zdaniem to sprawa czysto polityczna. Spotkaliśmy się z Nawrockim, zdaje się w Bukareszcie, a on powiedział mi otwarcie, że nie popiera konferencji w formacie, na który on, jako prezydent, nie jest zaproszony - relacjonował Zełenski.

Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026 odbędzie się w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca 2026 r. Jej celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz pobudzenie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Główne tematy konferencji to energetyka, infrastruktura krytyczna i logistyka - sektory najbardziej dotknięte rosyjską agresją.

Kwestia wizyty prezydenta Ukrainy na konferencji "wciąż jest analizowana" - powiedział w poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, cytowany przez PAP.

Spór na linii Warszawa-Kijów. Chodzi o upamiętnienie UPA

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Nawrocki swoją decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. Podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Zapewnił, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Ukraina - Polska. Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego od Andrzeja Dudy

Premier Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego oświadczył, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - napisał szef polskiego rządu na X.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki - negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ubiegłym tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.





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