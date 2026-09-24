Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Zełenski dosadnie odpowiedział na zaczepkę. Nagranie obiegło sieć

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Pracownicy rosyjskich mediów pytali Wołodymyra Zełenskiego, kiedy odwiedzi Moskwę. - Przyjadę, rakietą - odparł po rosyjsku ukraiński przywódca. Scena zarejestrowana na ulicach Nowego Jorku obiegła sieć. Zapowiedź Zełenskiego może się prędko ziścić, bo nowa broń balistyczna Kijowa przeszła fazę testów.

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Wołodymyr Zełenski z mikrofonem na krześle oraz zrzut ekranu z nim w otoczeniu ochroniarzy na zewnątrz budynku.
Wołodymyr Zełenski z ciętą ripostą do pracowników rosyjskich mediówAFP/YURII RYLCHUK/Twitter/NEXTAmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy odpowiedział po rosyjsku dziennikarzom z Rosji, którzy pytali go o wizytę w Moskwie, deklarując, że pojawi się tam rakietą.
  • W mediach pojawiła się informacja o nowym ukraińskim uzbrojeniu balistycznym, które przeszło fazę testów i może być gotowe do użycia.
  • Rzecznik Kremla poinformował, że Rosja nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą, choć pozostaje otwarta na dialog.
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Wołodymyr Zełenski reprezentował Ukrainę na 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Tam odbył m.in. dwugodzinną rozmowę z Donaldem Trumpem.

Ukraińskiego przywódcę można było zobaczyć również na ulicach miasta, przechodzącego ze spotkania na spotkanie w towarzystwie obstawy, ale i tłumu dziennikarzy i gapiów.

Do sieci trafiło nagranie, na którym prezydent Ukrainy jest pytany przez przedstawicieli rosyjskich mediów, kiedy przyjedzie do Moskwy.

Zełenski dostał pytanie, kiedy przyjedzie do Moskwy. Błyskawiczna riposta

Dziennikarz Ilja Ponomarenko zauważył, że pytanie padło po rosyjsku, odpowiedź została udzielona w tym samym języku. Replika Zełenskiego była krótka: - Przyjadę, rakietą.

Kanał Nexta zauważył, że rosyjscy dziennikarze byli natarczywi wobec ukraińskiego przywódcy. Według redakcji Zełenski użył pod adresem interlokutorów niecenzuralnego słowa na literę "s".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w środę informował, że Rosja nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą. Zarazem podkreślił, że Kreml jest otwarty na dialog z nieprzyjacielem.

Ukraina wyśle nowe rakiety? Nowa broń na wojnie

Zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o "rakiecie", która odwiedzi Moskwę może wkrótce się ziścić.

W ostatnim okresie Ukraińcy zaczęli poważnie zagrażać rosyjskiej stolicy, posyłając w ten rejon morze dronów. Na tym nie koniec.

Ukraińska firma zbrojeniowa Fire Point ogłosiła, że ich nowe pociski balistyczne są gotowe do użycia w warunkach bojowych. Przełomowa broń może trafić w cele na terytorium Rosji już za kilka tygodni, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Nexta

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