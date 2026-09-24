W skrócie Prezydent Ukrainy odpowiedział po rosyjsku dziennikarzom z Rosji, którzy pytali go o wizytę w Moskwie, deklarując, że pojawi się tam rakietą.

W mediach pojawiła się informacja o nowym ukraińskim uzbrojeniu balistycznym, które przeszło fazę testów i może być gotowe do użycia.

Rzecznik Kremla poinformował, że Rosja nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą, choć pozostaje otwarta na dialog.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wołodymyr Zełenski reprezentował Ukrainę na 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Tam odbył m.in. dwugodzinną rozmowę z Donaldem Trumpem.

Ukraińskiego przywódcę można było zobaczyć również na ulicach miasta, przechodzącego ze spotkania na spotkanie w towarzystwie obstawy, ale i tłumu dziennikarzy i gapiów.

Do sieci trafiło nagranie, na którym prezydent Ukrainy jest pytany przez przedstawicieli rosyjskich mediów, kiedy przyjedzie do Moskwy.

Zełenski dostał pytanie, kiedy przyjedzie do Moskwy. Błyskawiczna riposta

Dziennikarz Ilja Ponomarenko zauważył, że pytanie padło po rosyjsku, odpowiedź została udzielona w tym samym języku. Replika Zełenskiego była krótka: - Przyjadę, rakietą.

Kanał Nexta zauważył, że rosyjscy dziennikarze byli natarczywi wobec ukraińskiego przywódcy. Według redakcji Zełenski użył pod adresem interlokutorów niecenzuralnego słowa na literę "s".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w środę informował, że Rosja nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą. Zarazem podkreślił, że Kreml jest otwarty na dialog z nieprzyjacielem.

Rozwiń

Ukraina wyśle nowe rakiety? Nowa broń na wojnie

Zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o "rakiecie", która odwiedzi Moskwę może wkrótce się ziścić.

W ostatnim okresie Ukraińcy zaczęli poważnie zagrażać rosyjskiej stolicy, posyłając w ten rejon morze dronów. Na tym nie koniec.

Ukraińska firma zbrojeniowa Fire Point ogłosiła, że ich nowe pociski balistyczne są gotowe do użycia w warunkach bojowych. Przełomowa broń może trafić w cele na terytorium Rosji już za kilka tygodni, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Nexta



