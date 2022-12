W 2017 roku odebrano mu ukraińskie obywatelstwo. Saakaszwili przez Polskę przedostał się do Holandii. Obywatelstwo tego kraju posiada jego żona. W 2019 roku Wołodymyr Zełenski przywrócił byłemu prezydentowi Gruzji ukraińskie obywatelstwo.

Zełenski upomina się o Saakaszwilego

Do sprawy Saakaszwilego postanowił się odnieść prezydent Ukrainy. - Każdy może zobaczyć, w jakim stanie jest teraz Saakaszwili, w jakim stanie jest jego zdrowie. Dlatego apeluję do narodu gruzińskiego, do władz gruzińskich. To, co dzieje się teraz z Micheilem, to kpina. To musi się skończyć - powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Według prezydenta Saakaszwili może być w stanie krytycznym i wezwał do udzielenia mu pomocy oraz przetransportowania go do placówki w Ukrainie lub jednym z państw europejskich.

Z kolei ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow napisał na Twitterze, że jedynie leczenie za granicą może uratować byłego prezydenta Gruzji.