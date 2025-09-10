Zełenski chce pomóc Polsce. "Uzgodniliśmy z Donaldem"
- Zaproponowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, odbył rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem, gdzie uzgodniono odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym.
W skrócie
- Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zaoferował Polsce pomoc w zwalczaniu rosyjskich dronów, szczególnie Shahedów.
- W wyniku ataku rosyjskich dronów naruszona została polska przestrzeń powietrzna, a szczątki maszyn znaleziono w różnych miejscowościach w Polsce.
- Zełenski podkreślił konieczność współpracy nad wspólną obroną powietrzną Europy i produkcją dronów przechwytujących.
"Zaproponowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów. Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO" - napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.
Prezydent Ukrainy powiadomił, że w rozmowie z premierem Polski głównym tematem były rosyjskie drony, które minionej nocy ponownie zaatakowały Ukrainę i naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Podkreślił, że incydenty z pojedynczymi rosyjskimi dronami zdarzały się wcześniej na wschodniej flance NATO, m.in. w Rumunii, ale tym razem sytuacja była znacznie poważniejsza. "To absolutnie inny poziom eskalacji ze strony Rosji i musi być odpowiednia reakcja" - oświadczył ukraiński przywódca.
Rosyjskie drony nad Polską. Ukraina przekazuje Polsce dane
Zełenski przekazał, że Tusk poinformował go o skutkach i ustalonych już okolicznościach ataku. Jak zauważył, szczątki rosyjskich dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu miasteczkach i wsiach Polski. Ukraińskie wojsko od nocy przekazuje stronie polskiej wszystkie dostępne dane i współpraca w tym zakresie jest kontynuowana.
Według Zełenskiego przyczyny tak zuchwałego działania Rosji są oczywiste, dlatego konieczna jest wspólna praca nad systemem obrony powietrznej i stworzenie skutecznej tarczy nad Europą.
"Ukraina od dawna to proponuje, istnieją konkretne rozwiązania. Musimy razem reagować na wszystkie obecne wyzwania i być przygotowani na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków" - stwierdził. Dodał, że konieczne jest także wspólne zwiększenie finansowania produkcji dronów przechwytujących, które już dowiodły swojej skuteczności.
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.