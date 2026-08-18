W skrócie Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow zaapelował o przeprowadzenie wyborów, odkładanych z powodu rosyjskiej agresji.

Mychajło Fiodorow w swoim wystąpieniu krytykował korupcję i podkreślił, że wybory są konieczne, aby demokracja nie była uzależniona od działań Rosji.

Ukraińskie przepisy nie pozwalają na organizowanie wyborów w czasie wojny, a apel Fiodorowa jest pierwszym takim głosem ze strony ważnego polityka od 2022 roku.

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Niedawno zdymisjonowany minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow wezwał do przeprowadzenia wyborów w czasie wojny w przemówieniu wygłoszonym we wtorek wieczorem na platformie YouTube.

Stwierdził, że kraj w czasie wojny stoi w obliczu kryzysu rządów i ostro skrytykował korupcję, która ciągle pustoszy osłabione militarnym wysiłkiem państwo.

"Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji". Fiodorow apeluje

- Władza musi oznaczać odpowiedzialność - powiedział Fiodorow. - Jeśli otrzymałeś władzę - bądź odpowiedzialny za wynik. Jeśli otrzymałeś budżet - pokaż, co zostało osiągnięte. Jeśli otrzymałeś stanowisko - wyjaśnij, co osiągnąłeś - kontynuował.

Dodał też, że wybory powinny być przeprowadzone ponieważ ich brak jest sukcesem Kremla.

- Demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Musimy znaleźć legalny, bezpieczny i realistyczny mechanizm, który pozwoli Ukrainie przywrócić w pełni demokratyczny proces nawet w trakcie przedłużającej się wojny - powiedział ukraiński polityk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pierwszy taki apel od początku wojny. Prawo Ukrainy nie przewiduje głosowań w trakcie trwania walk

Agencja Reutera przypomina, że ukraińskie prawo zabrania przeprowadzania wyborów w czasie wojny.

Apel Fiodorowa jest pierwszym tego typu żądaniem wystosowanym przez ważną postać polityczną w Ukrainie od początku pełnej inwazji Rosji w 2022 roku.

Wypowiedź Fiodorowa pojawiła się kilka godzin po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski formalnie nominował pełniącego obowiązki ministra obrony Jewhenija Chmarę.

Zełenski zdymisjonował Fiodorowa podczas rekonstrukcji rządu na początku tego roku, co wywołało ogólnokrajowe protesty. Fiodorow odrzucił wówczas inne stanowiska rządowe oferowane mu przez prezydenta, koncentrujące się głównie na wzmocnieniu ukraińskiego sektora technologii wojskowych.

Źródło: AFP, Reuters, The Kyiv Independent



