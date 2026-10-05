W skrócie Poparcie Latynosów dla Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu w 2026 roku wyraźnie spadło z powodu niezadowolenia dotyczącego gospodarki i polityki deportacyjnej.

Sondaż NBC News/Telemundo pokazuje, że demokraci mają 24-punktową przewagę wśród latynoskich wyborców.

Wzrost notowań demokratów wynika głównie ze sprzeciwu wobec Donalda Trumpa, a większość respondentów deklaruje, że ich głos w wyborach będzie przede wszystkim sygnałem sprzeciwu wobec jego działań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Latynoscy wyborcy, którzy odegrali ważną rolę w powrocieDonalda Trumpa do Białego Domu, coraz bardziej dystansują się od prezydenta i GOP (Grand Old Party - potoczne określenie Partii Republikańskiej - red.).

Demokraci mają obecnie 24-punktową przewagę (59 proc. do 35 proc.) w pytaniu o to, która partia powinna kontrolować Kongres po wyborach w 2026 roku. To dwukrotnie więcej niż na podobnym etapie cyklu wyborczego w 2024 roku.

USA. Latynosi odwrócili się od Trumpa

Poparcie Trumpa wśród Latynosów wynosi 27 proc. Trzy czwarte badanych negatywnie ocenia jego działania w zakresie gospodarki i kosztów utrzymania, a 69 proc. krytycznie ocenia politykę imigracyjną. Najlepiej ocenianym obszarem pozostaje bezpieczeństwo granic, gdzie 39 proc. aprobuje działania administracji, a 58 proc. je odrzuca.

Gospodarka pozostaje najważniejszym problemem tej grupy wyborców - podkreśla NBC News. Inflację i koszty utrzymania jako główną kwestię wskazało 33 proc. respondentów, a 52 proc. uznało je za pierwszy lub drugi najważniejszy problem. Aż 65 proc. uważa, że polityka Trumpa pogorszyła sytuację gospodarczą, podczas gdy 23 proc. dostrzega korzyści. Według 63 proc. dochody ich rodzin nie nadążają za wzrostem kosztów życia.

Sondaż wskazuje też na rosnące niezadowolenie z polityki deportacyjnej. Dwie trzecie respondentów uważa, że działania administracji zaszły za daleko. Jednocześnie 83 proc. popiera deportację nielegalnych imigrantów skazanych za poważne przestępstwa, ale tylko 37 proc. opowiada się za usunięciem z kraju wszystkich osób przebywających nielegalnie.

Sprzeciw wobec Donalda Trumpa. Tak chcą zagłosować Latynosi

- Wyniki wskazują na uderzające odwrócenie trendu wzrostu poparcia dla republikanów wśród Latynosów i zapowiadają kłopoty dla republikańskich kandydatów w wyborach środka kadencji - oceniła współautorka badania Aileen Cardona-Arroyo z Hart Research Associates.

Republikański ankieter Micah Roberts nazwał zmianę "zdumiewającą". - Na podstawie tych danych możemy stwierdzić, że rok 2024 był wyjątkiem. Latynosi odwrócili się od sytuacji z 2024 roku i są gotowi dokonać innego wyboru w kwestii tego, kto będzie sprawował kontrolę nad Kongresem - zauważył.

Badanie pokazuje jednak, że poprawa notowań demokratów wynika bardziej ze sprzeciwu wobec Trumpa niż ze wzrostu zaufania do samej partii. Negatywną opinię o republikanach ma obecnie 62 proc. latynoskich wyborców, ale o demokratach 42 proc.

NBC NEWS podkreśla, że 72 proc. respondentów deklaruje maksymalne zainteresowanie wyborami w środku kadencji prezydenckiej. 54 proc. przyznaje, że ich głos będzie przede wszystkim sygnałem sprzeciwu wobec Trumpa.



