Zdrajca Ukrainy znalazł bezpieczny azyl. Ustalenia mediów

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Serbia przyznała obywatelstwo w trybie przyspieszonym Wadimowi Nowinskiemu - wynika z ustaleń mediów. Były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy jest ścigany nad Dnieprem. Wobec biznesmena sformułowano zarzuty o zdradę stanu. Nowinski opuścił Ukrainę chwilę po pełnoskalowej inwazji Rosji.

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Wadim Nowinski z siwą brodą przy zabytkowym budynku z kopułą i trzema serbskimi flagami w tle.
Wadim Nowinski jest ścigany przez Ukrainę. Media: Dostał w trybie przyspieszonym obywatelstwo SerbiiTwitter/AFP/MAXIM KONANKOVmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Serbia nadała Wadimowi Nowinskiemu obywatelstwo w trybie przyspieszonym.
  • Były ukraiński deputowany i biznesmen jest poszukiwany pod zarzutem zdrady stanu.
  • Rząd Serbii uzasadnił swoją decyzję interesem państwa.
  • Nowinski po opuszczeniu Ukrainy zamieszkał w Chorwacji, gdzie posiada nieruchomość wraz z winnicami i sadami.
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Wadim Nowinski, poszukiwany w swoim kraju pod zarzutem zdrady stanu ukraiński biznesmen i były deputowany, otrzymał obywatelstwo Serbii - poinformował portal Radia Wolna Europa.

Decyzję w sprawie obywatelstwa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, podpisał premier Serbii Djuro Macut.

W dokumencie, który pomija standardowe procedury, rząd w Belgradzie powołał się na przepis prawa umożliwiający cudzoziemcowi uzyskanie obywatelstwa serbskiego w trybie przyspieszonym, jeśli leży to w "interesie państwa".

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Wadim Nowinski dostał serbskie obywatelstwo. Jest ścigany przez Ukrainę

Z wcześniejszej analizy RWE wynika, że od początku wojny przeciwko Ukrainie ponad 300 obywateli Rosji otrzymało obywatelstwo Serbii na mocy decyzji rządu, w trybie przyspieszonym. Serwis ustalił wcześniej, że wiele z tych osób jest powiązanych z reżimem Władimira Putina.

RWE przypomniało, że Nowinski to były ukraiński deputowany i biznesmen. Był także diakonem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Wystawiono za nim list gończy w związku z podejrzeniem o zdradę stanu.

Nowinski opuścił Ukrainę krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku i osiedlił się w Chorwacji, gdzie zakupił nieruchomość o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych wraz z działkami o powierzchni ponad 2,5 hektara, na których znajdują się winnice i sady - zaznaczył portal.

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