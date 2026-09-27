W skrócie
- Serbia nadała Wadimowi Nowinskiemu obywatelstwo w trybie przyspieszonym.
- Były ukraiński deputowany i biznesmen jest poszukiwany pod zarzutem zdrady stanu.
- Rząd Serbii uzasadnił swoją decyzję interesem państwa.
- Nowinski po opuszczeniu Ukrainy zamieszkał w Chorwacji, gdzie posiada nieruchomość wraz z winnicami i sadami.
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Wadim Nowinski, poszukiwany w swoim kraju pod zarzutem zdrady stanu ukraiński biznesmen i były deputowany, otrzymał obywatelstwo Serbii - poinformował portal Radia Wolna Europa.
Decyzję w sprawie obywatelstwa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, podpisał premier Serbii Djuro Macut.
W dokumencie, który pomija standardowe procedury, rząd w Belgradzie powołał się na przepis prawa umożliwiający cudzoziemcowi uzyskanie obywatelstwa serbskiego w trybie przyspieszonym, jeśli leży to w "interesie państwa".
Wadim Nowinski dostał serbskie obywatelstwo. Jest ścigany przez Ukrainę
Z wcześniejszej analizy RWE wynika, że od początku wojny przeciwko Ukrainie ponad 300 obywateli Rosji otrzymało obywatelstwo Serbii na mocy decyzji rządu, w trybie przyspieszonym. Serwis ustalił wcześniej, że wiele z tych osób jest powiązanych z reżimem Władimira Putina.
RWE przypomniało, że Nowinski to były ukraiński deputowany i biznesmen. Był także diakonem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Wystawiono za nim list gończy w związku z podejrzeniem o zdradę stanu.
Nowinski opuścił Ukrainę krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku i osiedlił się w Chorwacji, gdzie zakupił nieruchomość o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych wraz z działkami o powierzchni ponad 2,5 hektara, na których znajdują się winnice i sady - zaznaczył portal.