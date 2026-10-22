W skrócie Podczas wiecu prezydenta USA w Karolinie Południowej ponad 10 osób zostało wyprowadzonych z sali w związku z protestami przeciwko Donaldowi Trumpowi.

W trakcie wydarzenia jeden z protestujących został uderzony, a Donald Trump wyraził entuzjazm wobec incydentu, porównując go do walk mistrzów MMA.

Trump przyjechał na wiec, by wesprzeć Darline Graham przed wyborami środka kadencji do Kongresu, a jego spotkania regularnie zakłócają protesty.

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Podczas wiecu Donalda Trumpa na Uniwersytecie Clemson w Karolinie Południowej w środę część osób protestowała przeciwko jego wystąpieniom. Skandowali "USA" i krzyczeli do prezydenta, że jest zdrajcą.

- To są prawdziwi frajerzy - powiedział Trump. Przekazał, że jego zdaniem ludziom tym zapłacono, aby zakłócali jego przemówienie.

Ochrona wyprowadza protestujących na wiecu Donalda Trumpa w Karolinie Południowej KENT NISHIMURA AFP

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Jak podało CNN, z sali wyprowadzono ponad 10 protestujących. Według "The Guardian" jeden z nich został uderzony w trakcie przez sympatyka Donalda Trumpa.

- To było świetne, stary. Wow. Człowieku, ale wspianałe! Widziałem to - komentował Trump. - To było niesamowite. Wow. To było niewiarygodne. Nikomu nic się nie stało?

- Kto to był facet, który zadał ten cios? - zapytał prezydent. Stwierdził, że incydent przywołał mu na myśl walki mistrzów MMA. - Trzeba im przyznać zasługi. Trzeba mieć odwagę, by zrobić to na wiecu Trumpa - dodał.

Trump wspiera republikanów przed wyborami w USA

Trump wziął udział w wiecu, aby poprzeć Darline Graham, siostrę zmarłego latem senatora i sojusznika prezydenta Lindseya Grahama, przed wyborami środka kadencji do Kongresu.

Darline Graham w lipcu tymczasowo przejęła mandat po zmarłym bracie, wcześniej nie sprawowała funkcji publicznych. Kobieta mierzy się teraz z demokratyczną rywalką Annie Andrews.

W ostatnich tygodniach wiece Trumpa regularnie zakłócały protesty. Prezydent jednak często zbywa demonstracje, powtarzając, że biorą w nich udział "opłacone osoby".

Źródła: "The Guardian", CNN



