"Zdrajca!" Trump obrażony na własnym wiecu. Doszło do rękoczynów

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Ponad 10 osób wyprowadzono z sali podczas wiecu prezydenta USA w Karolinie Południowej. Wcześniej przynajmniej kilka razy przerwano przemówienie Donalda Trumpa. Część uczestników krzyczała do niego, że jest zdrajcą. Amerykański przywódca nazwał ich "prawdziwymi frajerami". Gdy jeden z protestujących został uderzony, Trump nie krył zachwytu.

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Donald Trump przemawia przy mównicy z herbem prezydenckim podczas wiecu w Karolinie Południowej na tle flagi USA
Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Karolinie PołudniowejKENT NISHIMURA AFP

W skrócie

  • Podczas wiecu prezydenta USA w Karolinie Południowej ponad 10 osób zostało wyprowadzonych z sali w związku z protestami przeciwko Donaldowi Trumpowi.
  • W trakcie wydarzenia jeden z protestujących został uderzony, a Donald Trump wyraził entuzjazm wobec incydentu, porównując go do walk mistrzów MMA.
  • Trump przyjechał na wiec, by wesprzeć Darline Graham przed wyborami środka kadencji do Kongresu, a jego spotkania regularnie zakłócają protesty.
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Podczas wiecu Donalda Trumpa na Uniwersytecie Clemson w Karolinie Południowej w środę część osób protestowała przeciwko jego wystąpieniom. Skandowali "USA" i krzyczeli do prezydenta, że jest zdrajcą.

- To są prawdziwi frajerzy - powiedział Trump. Przekazał, że jego zdaniem ludziom tym zapłacono, aby zakłócali jego przemówienie.

Tłum ludzi zgromadzony na trybunach i parterze hali, kilku funkcjonariuszy eskortuje osobę w niebieskiej koszuli w kierunku wyjścia, niektórzy obserwatorzy robią zdjęcia telefonami.
Ochrona wyprowadza protestujących na wiecu Donalda Trumpa w Karolinie PołudniowejKENT NISHIMURA AFP

Awantura na wiecu Trumpa. Interweniowały służby

Jak podało CNN, z sali wyprowadzono ponad 10 protestujących. Według "The Guardian" jeden z nich został uderzony w trakcie przez sympatyka Donalda Trumpa.

- To było świetne, stary. Wow. Człowieku, ale wspianałe! Widziałem to - komentował Trump. - To było niesamowite. Wow. To było niewiarygodne. Nikomu nic się nie stało?

- Kto to był facet, który zadał ten cios? - zapytał prezydent. Stwierdził, że incydent przywołał mu na myśl walki mistrzów MMA. - Trzeba im przyznać zasługi. Trzeba mieć odwagę, by zrobić to na wiecu Trumpa - dodał.

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Trump wziął udział w wiecu, aby poprzeć Darline Graham, siostrę zmarłego latem senatora i sojusznika prezydenta Lindseya Grahama, przed wyborami środka kadencji do Kongresu.

Darline Graham w lipcu tymczasowo przejęła mandat po zmarłym bracie, wcześniej nie sprawowała funkcji publicznych. Kobieta mierzy się teraz z demokratyczną rywalką Annie Andrews.

W ostatnich tygodniach wiece Trumpa regularnie zakłócały protesty. Prezydent jednak często zbywa demonstracje, powtarzając, że biorą w nich udział "opłacone osoby".

Źródła: "The Guardian", CNN

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