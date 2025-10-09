Zdobycie paszportu będzie trudniejsze. Niemcy zaostrzają prawo migracyjne

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niemiecki parlament wycofuje przepisy umożliwiające otrzymanie obywatelstwa w trybie przyśpieszonym. - Niemiecki paszport powinien stanowić zwieńczenie pomyślnego procesu integracji, a nie zachętę do nielegalnej imigracji - tłumaczył minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.

Niemiecki kanclerz Friedrich Merz
Niemiecki kanclerz Friedrich Merz Markus SchreiberEast News

W skrócie

  • Niemiecki parlament zdecydował o wycofaniu przepisów dotyczących przyśpieszonego nadawania obywatelstwa.
  • Zaostrzenie polityki migracyjnej to realizacja obietnic wyborczych kanclerza Friedricha Merza.
  • W 2024 roku przyśpieszoną ścieżką obywatelstwo uzyskało jedynie kilkaset osób spośród 300 tysięcy nowych obywateli.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemiecki parlament uchylił wprowadzony przez byłego kanclerza Olafa Scholza przyśpieszony program nadawania obywatelstwa osobom, które zostały uznane za "wyjątkowo dobrze przystosowane".

- Niemiecki paszport powinien stanowić zwieńczenie pomyślnego procesu integracji, a nie zachętę do nielegalnej imigracji - powiedział podczas obrad minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.

Zaostrzenie przepisów migracyjnych było jedną z głównych obietnic wyborczych kanclerza Friedricha Merza. Polityk obiecywał także zmianę przepisów dotyczących podwójnego obywatelstwa i wycofanie się ze skrócenia okresu oczekiwania na decyzję z ośmiu do pięciu lat.

Zobacz również:

Spotkanie szefów resortów spraw wewnętrznych kilku państw UE w Monachium
Świat

Nowy pomysł w sprawie nielegalnej migracji. Forsuje go rząd w Berlinie

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Niemcy zmieniają politykę migracyjną. "Powinniśmy zrobić wszystko, aby ich zatrzymać"

    Przyśpieszony tryb nadawania obywatelstwa, w myśl swoich twórców, miał stanowić zachętę dla osób mobilnych i wysoko wykwalifikowanych do osiedlenia się w Niemczech, które borykają się z poważnym niedoborem siły roboczej.

    Aby skorzystać z tej drogi, kandydaci musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, działalnością wolontariacką lub sukcesami zawodowymi lub naukowymi.

    - Niemcy konkurują o najtęższe umysły na świecie. Jeśli te osoby wybiorą Niemcy, powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby je zatrzymać - tłumaczyła przedstawicielka partii Zielonych Filiz Polat.

    Z rekordowej liczby 300 tysięcy osób, które w 2024 r. otrzymały niemieckie obywatelstwo, tylko kilkaset skorzystało z trybu przyśpieszonego.

    Źródło: "The Guardian"

    Zobacz również:

    Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
    Świat

    Zapowiedź przełomu w cieniu rozłamu. Niepokojące sygnały z Niemiec

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Może puknąć się w głowę?". Czarnek zwrócił się do ministraPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze