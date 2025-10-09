Zdobycie paszportu będzie trudniejsze. Niemcy zaostrzają prawo migracyjne
Niemiecki parlament wycofuje przepisy umożliwiające otrzymanie obywatelstwa w trybie przyśpieszonym. - Niemiecki paszport powinien stanowić zwieńczenie pomyślnego procesu integracji, a nie zachętę do nielegalnej imigracji - tłumaczył minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.
Niemiecki parlament uchylił wprowadzony przez byłego kanclerza Olafa Scholza przyśpieszony program nadawania obywatelstwa osobom, które zostały uznane za "wyjątkowo dobrze przystosowane".
- Niemiecki paszport powinien stanowić zwieńczenie pomyślnego procesu integracji, a nie zachętę do nielegalnej imigracji - powiedział podczas obrad minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.
Zaostrzenie przepisów migracyjnych było jedną z głównych obietnic wyborczych kanclerza Friedricha Merza. Polityk obiecywał także zmianę przepisów dotyczących podwójnego obywatelstwa i wycofanie się ze skrócenia okresu oczekiwania na decyzję z ośmiu do pięciu lat.
Niemcy zmieniają politykę migracyjną. "Powinniśmy zrobić wszystko, aby ich zatrzymać"
Przyśpieszony tryb nadawania obywatelstwa, w myśl swoich twórców, miał stanowić zachętę dla osób mobilnych i wysoko wykwalifikowanych do osiedlenia się w Niemczech, które borykają się z poważnym niedoborem siły roboczej.
Aby skorzystać z tej drogi, kandydaci musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, działalnością wolontariacką lub sukcesami zawodowymi lub naukowymi.
- Niemcy konkurują o najtęższe umysły na świecie. Jeśli te osoby wybiorą Niemcy, powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby je zatrzymać - tłumaczyła przedstawicielka partii Zielonych Filiz Polat.
Z rekordowej liczby 300 tysięcy osób, które w 2024 r. otrzymały niemieckie obywatelstwo, tylko kilkaset skorzystało z trybu przyśpieszonego.
