W skrócie Niemiecki parlament zdecydował o wycofaniu przepisów dotyczących przyśpieszonego nadawania obywatelstwa.

Zaostrzenie polityki migracyjnej to realizacja obietnic wyborczych kanclerza Friedricha Merza.

W 2024 roku przyśpieszoną ścieżką obywatelstwo uzyskało jedynie kilkaset osób spośród 300 tysięcy nowych obywateli.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemiecki parlament uchylił wprowadzony przez byłego kanclerza Olafa Scholza przyśpieszony program nadawania obywatelstwa osobom, które zostały uznane za "wyjątkowo dobrze przystosowane".

- Niemiecki paszport powinien stanowić zwieńczenie pomyślnego procesu integracji, a nie zachętę do nielegalnej imigracji - powiedział podczas obrad minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.

Zaostrzenie przepisów migracyjnych było jedną z głównych obietnic wyborczych kanclerza Friedricha Merza. Polityk obiecywał także zmianę przepisów dotyczących podwójnego obywatelstwa i wycofanie się ze skrócenia okresu oczekiwania na decyzję z ośmiu do pięciu lat.

Niemcy zmieniają politykę migracyjną. "Powinniśmy zrobić wszystko, aby ich zatrzymać"

Przyśpieszony tryb nadawania obywatelstwa, w myśl swoich twórców, miał stanowić zachętę dla osób mobilnych i wysoko wykwalifikowanych do osiedlenia się w Niemczech, które borykają się z poważnym niedoborem siły roboczej.

Aby skorzystać z tej drogi, kandydaci musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, działalnością wolontariacką lub sukcesami zawodowymi lub naukowymi.

- Niemcy konkurują o najtęższe umysły na świecie. Jeśli te osoby wybiorą Niemcy, powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby je zatrzymać - tłumaczyła przedstawicielka partii Zielonych Filiz Polat.

Z rekordowej liczby 300 tysięcy osób, które w 2024 r. otrzymały niemieckie obywatelstwo, tylko kilkaset skorzystało z trybu przyśpieszonego.

Źródło: "The Guardian"

"Może puknąć się w głowę?". Czarnek zwrócił się do ministra Polsat News Polsat News