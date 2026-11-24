W skrócie Prezydent Argentyny Javier Milei zadeklarował poparcie dla dążeń Polski do uzyskania stałego członkostwa w grupie G20.

Spotkanie prezydentów Polski i Argentyny w pałacu Casa Rosada dotyczyło również zacieśnienia współpracy przemysłów zbrojeniowych.

Wizyta w pałacu prezydenckim odbyła się przy surowych restrykcjach dla mediów, obejmujących m.in. całkowity zakaz wnoszenia kamer.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dziennik "Clarin" i serwis El Argentino Diario zwróciły uwagę na relacje gospodarcze i polityczne obu państw, ale szczegółowo opisały ceremoniał podczas przyjęcia Karola Nawrockiego.

We wtorek prezydent Polski odwiedził Casa Rosada - siedzibę przywódcy Argentyny. Pałac ma fasadę o różowej barwie. Według jednego z wyjaśnień to charakterystyczny odcień dla XIX wieku, kiedy ściany pokrywano wapnem z krwią bydlęcą. Dzięki temu były bardziej odporne na wilgoć.

Argentyńska prasa zauważa, że podczas powitania obecny był pułk grenadierów konnych. Zwraca też uwagę na udział w uroczystościach Kariny Milei - siostry prezydenta i jednocześnie sekretarz generalnej prezydencji. Sam Javier Milei przyjął prezydenta Nawrockiego w swoim gabinecie, gdzie powstało zdjęcie, które również nie uszło uwadze argentyńskich dziennikarzy.

Karol Nawrocki, Javier Milei i zdjęcie z piłą mechaniczną

Chodzi o fotografię obu prezydentów z pozłacaną piłą łańcuchową. Ta jest symbolem argentyńskiego prezydenta od kampanii wyborczej w 2023 roku, kiedy Milei dostał narzędzie na jednym z wieców. Stało się symbolem cięć wydatków publicznych.

W swoim gabinecie Milei trzyma obecnie specjalny, rzemieślniczy egzemplarz, z wygrawerowanym napisem: "Siły niebios".

Zdjęcie Mileia i Nawrockiego w gabinecie prezydenckim w Casa Rosada Biuro Prezydenta Argentyny materiał zewnętrzny

Wizyta w Casa Rosada zasługuje na odnotowanie jeszcze jednej informacji. Jako Interia towarzyszymy prezydentowi w Argentynie.

Wszyscy polscy dziennikarze zostali wpuszczeni do pałacu, ale mogli zabrać ze sobą jedynie telefony. Operatorom nie pozwolono wnieść kamer. Wydarzenie transmitowały na żywo jedynie służby prasowe prezydenta Mileia.

Rozwiń

Kiedy na miejscu spotkaliśmy argentyńskich kolegów, przedstawili się i zażartowali, że "próbują tu pracować". To odniesienie do szerokich restrykcji dla mediów za rządów administracji Mileia.

Prezydent Argentyny nie organizuje na przykład tradycyjnych konferencji prasowych. Zakaz wnoszenia kamer obowiązuje od kwietnia 2026 roku, kiedy w pałacu doszło do incydentu. Lokalni dziennikarze nagrali wystawne wnętrza rezydencji kamerą, ukrytą w okularach.

Argentyna poprze Polskę w G20

Prezydenci rozmawiali o współpracy politycznej i gospodarczej obu państw, również w kontekście wzmocnienia współpracy przemysłów zbrojeniowych. Natomiast głównym celem polskiej dyplomacji było uzyskanie poparcia dla członkostwa Polski w grupie G20.

- Dzisiaj pan prezydent Argentyny zadeklarował twarde poparcie dla Polski w grupie G20. Z 21 członków, będących dzisiaj już w grupie, mamy kolejną deklarację, kolejnego ważnego, aktywnego państwa, jakim jest Argentyna - przekazał Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej spotkał się dziennikarzami po rozmowach prezydentów.

Obecnie Polska jest gościem na obradach grupy najbogatszych państw świata. By została w G20 na stałe, potrzeba jednomyślności wszystkich członków, a polska dyplomacja intensyfikuje działania przed szczytem grupy w grudniu w Miami.

Prezydent Nawrocki kontynuuje swoją podróż po Ameryce Łacińskiej. W środę uda się do Chile.

Z Buenos Aires dla Interii,

Jakub Krzywiecki



