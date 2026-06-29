W skrócie Estońscy strażnicy graniczni zaobserwowali prawdopodobnie pierwszy przypadek rosyjskiego tankowca z ciężkim karabinem maszynowym na pokładzie płynącego przez Zatokę Fińską.

Według estońskich i fińskich mediów na statku Marszałek Wasilewski obsługiwanym przez Gazprom zauważono broń, a zdjęcia mają być dowodem uzbrojenia cywilnego tankowca w tym rejonie.

Wcześniej rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego żaglowca na Morzu La Manche, co rosyjskie ministerstwo obrony tłumaczyło zbliżeniem się żaglowca do fregaty.

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Jednostka zidentyfikowana jako Marszałek Wasilewski - pływający terminal LNG - jest obsługiwany przez koncern Gazprom. Jak donoszą estoński "Eesti Ekspress" i fiński "Helsingin Sanomat", na zdjęciach wykonanych na początku maja przez estońską straż przybrzeżną ujawniono rosyjski statek a na nim broń przypominającą karabin maszynowy.

Portal United24media podkreśla, że zdjęcia uznawane są za pierwszy dowód na to, że rosyjski cywilny tankowiec mógł być uzbrojony podczas operacji w Zatoce Fińskiej. Autor artykułu dla "Eesti Ekspress" twierdzi, że broń mogła zostać zainstalowana na wypadek ataku ukraińskiego drona w pobliżu portów w rejonie Petersburga lub w razie zatrzymania czy kontroli tankowca.

Analitycy przypominają z kolei, że Marszałek Wasilewski nie jest zwykłym statkiem towarowym. "Jako tankowiec Gazpromu obsługujący Kaliningrad, pomaga utrzymać dostawy energii do silnie zmilitaryzowanej eksklawy Rosji, położonej między Polską a Litwą, państwami członkowskimi NATO" - czytamy w analizie United24media.

Autorzy podkreślają, że jeśli incydent się potwierdzi, będzie to oznaczać "nową eskalację konfliktu wokół rosyjskiej żeglugi cywilnej na wodach europejskich".

Incydent w Kanale La Manche. Rosyjski statek oddał strzały ostrzegawcze

To kolejny przypadek, gdy rosyjskie statki znajdują się w centrum uwagi europejskich krajów. Wcześniej rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze w kierunku cywilnego brytyjskiego żaglowca na Kanale La Manche.

Do incydentu miało dojść w poniedziałek 15 czerwca około 20 mil morskich na południe od brytyjskiej wyspy Wight na wodach międzynarodowych. Brytyjski statek cywilny przepływał w pobliżu rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz należącej do Floty Czarnomorskiej. Wtedy okręt miał oddać strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego żaglowca.

Zdarzenie skomentowało wówczas rosyjskie Ministerstwo Obrony. Według resortu żaglowiec "niebezpiecznie zbliżał się" do fregaty. "W celu zwrócenia uwagi załodze jachtu wystrzelono flary i wydano głośne dźwięki ostrzegawcze" - tłumaczył Kreml.

Źródła: United24media, "Eesti Ekspress", "Helsingin Sanomat"





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