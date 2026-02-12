Zderzyły się amerykańskie okręty marynarki wojennej. Są ranni

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Aktualizacja

Amerykański okręt wojenny i jednostka zaopatrzeniowa Marynarki Wojennej zderzyły się w środę podczas tankowania na morzu - poinformował w czwartek "Wall Street Journal", powołując się na rzecznika wojskowego. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosły dwie osoby.

Duży amerykański niszczyciel wojenny płynie po spokojnym morzu, na maszcie powiewa flaga Stanów Zjednoczonych. Okręt posiada liczne wyposażenie militarne, w tym radary i anteny.
Zderzenie amerykańskich okrętów, zdj. ilustracyjneUS Navymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Amerykański niszczyciel USS Truxtun i okręt zaopatrzeniowy USNS Supply zderzyły się podczas tankowania na morzu.
  • Dwie osoby odniosły drobne obrażenia, a żadna z jednostek nie została poważnie uszkodzona.
  • Przyczyny kolizji nie ustalono, trwa śledztwo wojskowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Incydent miał miejsce podczas uzupełniania paliwa na morzu (tzw. underway replenishment) między niszczycielem klasy Arleigh Burke, USS Truxtun, a okrętem zaopatrzeniowym klasy Supply, USNS Supply.

Kolizja okrętów US Navy. Zderzenie podczas tankowania na morzu

Według przedstawiciela U.S. Southern Command (dowództwa USA odpowiedzialnego m.in. za Karaiby - red.), kolizja nastąpiła w obszarze działań wojskowych prowadzonych w rejonie Karaibów i wód południowoamerykańskich. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało ujawnione.

Na skutek zderzenia dwie osoby odniosły drobne obrażenia, jednak ich stan jest stabilny, a żaden z okrętów nie został poważnie uszkodzony. Obie jednostki zgłosiły, że pozostają zdolne do dalszej żeglugi i operacji.

USS Truxtun wypłynął ze swojej bazy w Norfolk (Wirginia) 6 lutego, rozpoczynając zaplanowane działania, natomiast USNS Supply działał w rejonie Karaibów jako część wspierającego logistykę zespołu okrętów.

Zobacz również:

Amerykański lotniskowiec zderzył się ze statkiem handlowym na Morzu Śródziemnym
Świat

Wypadek na morzu. Amerykański lotniskowiec uderzył w statek handlowy

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Przyczyna kolizji nie została jeszcze ustalona, a sprawa jest przedmiotem oficjalnego śledztwa wojskowego.

    Eksperci podkreślają, że choć takie zdarzenia należą do rzadkości, w przeszłości również dochodziło do podobnych wypadków w amerykańskiej marynarce wojennej.

    Najtragiczniejsze miały miejsce w 2017 roku - w wyniku zderzeń niszczycieli USS "Fitzgerald" oraz USS "John S. McCain" zginęło łącznie 17 marynarzy, a w konsekwencji przeprowadzono gruntowne zmiany w dowództwie.

    Źródła: Reuters, "Wall Street Journal"

    Zobacz również:

    Wypadek na Morzu Północnym
    Świat

    Zderzenie statków na Morzu Północnym. Niepokojące informacje

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    "Wydarzenia": Brytyjski sąd wydał wyrok w sprawie morderstwa. Przełom nastąpił dzięki "Interwencji"Polsat News

    Najnowsze