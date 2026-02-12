Zderzyły się amerykańskie okręty marynarki wojennej. Są ranni
Amerykański okręt wojenny i jednostka zaopatrzeniowa Marynarki Wojennej zderzyły się w środę podczas tankowania na morzu - poinformował w czwartek "Wall Street Journal", powołując się na rzecznika wojskowego. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosły dwie osoby.
W skrócie
- Amerykański niszczyciel USS Truxtun i okręt zaopatrzeniowy USNS Supply zderzyły się podczas tankowania na morzu.
- Dwie osoby odniosły drobne obrażenia, a żadna z jednostek nie została poważnie uszkodzona.
- Przyczyny kolizji nie ustalono, trwa śledztwo wojskowe.
Incydent miał miejsce podczas uzupełniania paliwa na morzu (tzw. underway replenishment) między niszczycielem klasy Arleigh Burke, USS Truxtun, a okrętem zaopatrzeniowym klasy Supply, USNS Supply.
Według przedstawiciela U.S. Southern Command (dowództwa USA odpowiedzialnego m.in. za Karaiby - red.), kolizja nastąpiła w obszarze działań wojskowych prowadzonych w rejonie Karaibów i wód południowoamerykańskich. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało ujawnione.
Na skutek zderzenia dwie osoby odniosły drobne obrażenia, jednak ich stan jest stabilny, a żaden z okrętów nie został poważnie uszkodzony. Obie jednostki zgłosiły, że pozostają zdolne do dalszej żeglugi i operacji.
USS Truxtun wypłynął ze swojej bazy w Norfolk (Wirginia) 6 lutego, rozpoczynając zaplanowane działania, natomiast USNS Supply działał w rejonie Karaibów jako część wspierającego logistykę zespołu okrętów.
Przyczyna kolizji nie została jeszcze ustalona, a sprawa jest przedmiotem oficjalnego śledztwa wojskowego.
Eksperci podkreślają, że choć takie zdarzenia należą do rzadkości, w przeszłości również dochodziło do podobnych wypadków w amerykańskiej marynarce wojennej.
Najtragiczniejsze miały miejsce w 2017 roku - w wyniku zderzeń niszczycieli USS "Fitzgerald" oraz USS "John S. McCain" zginęło łącznie 17 marynarzy, a w konsekwencji przeprowadzono gruntowne zmiany w dowództwie.
Źródła: Reuters, "Wall Street Journal"