W skrócie Amerykański niszczyciel USS Truxtun i okręt zaopatrzeniowy USNS Supply zderzyły się podczas tankowania na morzu.

Dwie osoby odniosły drobne obrażenia, a żadna z jednostek nie została poważnie uszkodzona.

Przyczyny kolizji nie ustalono, trwa śledztwo wojskowe.

Incydent miał miejsce podczas uzupełniania paliwa na morzu (tzw. underway replenishment) między niszczycielem klasy Arleigh Burke, USS Truxtun, a okrętem zaopatrzeniowym klasy Supply, USNS Supply.

Kolizja okrętów US Navy. Zderzenie podczas tankowania na morzu

Według przedstawiciela U.S. Southern Command (dowództwa USA odpowiedzialnego m.in. za Karaiby - red.), kolizja nastąpiła w obszarze działań wojskowych prowadzonych w rejonie Karaibów i wód południowoamerykańskich. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało ujawnione.

Na skutek zderzenia dwie osoby odniosły drobne obrażenia, jednak ich stan jest stabilny, a żaden z okrętów nie został poważnie uszkodzony. Obie jednostki zgłosiły, że pozostają zdolne do dalszej żeglugi i operacji.

USS Truxtun wypłynął ze swojej bazy w Norfolk (Wirginia) 6 lutego, rozpoczynając zaplanowane działania, natomiast USNS Supply działał w rejonie Karaibów jako część wspierającego logistykę zespołu okrętów.

Przyczyna kolizji nie została jeszcze ustalona, a sprawa jest przedmiotem oficjalnego śledztwa wojskowego.

Eksperci podkreślają, że choć takie zdarzenia należą do rzadkości, w przeszłości również dochodziło do podobnych wypadków w amerykańskiej marynarce wojennej.

Najtragiczniejsze miały miejsce w 2017 roku - w wyniku zderzeń niszczycieli USS "Fitzgerald" oraz USS "John S. McCain" zginęło łącznie 17 marynarzy, a w konsekwencji przeprowadzono gruntowne zmiany w dowództwie.

