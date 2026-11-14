W skrócie Do kolizji tankowca Atlantic Asphalt z wycieczkowcem American Heritage doszło w piątek w rejonie portu w Nowym Orleanie.

W wyniku wypadku 32 osoby trafiły do szpitali, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nikt nie zginął, co gubernator nazwał "cudem na Missisipi".

Straż Przybrzeżna oraz Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu rozpoczęły dochodzenie, a prezydent Donald Trump podziękował służbom za akcję ratunkową.

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Nagranie na swoim profilu na platformie X zamieścił użytkownik Eric Spracklen. Z opisu wynika, że film nagrał jeden z pasażerów statku wycieczkowego "American Heritage", obsługiwanego przez American Cruise Lines.

"Pasażer statku wycieczkowego 'American Heritage' nagrał ten film przedstawiający tankowiec płynący prosto w ich kierunku. To nagranie jest niewiarygodne. Absolutnie przerażające" - czytamy w opisie.

Zderzenie statków w Nowym Orleanie. W sieci pojawiło się nagranie

Na nagraniu widać tankowiec "Atlantic Asphalt" zamierzający w kierunku kajuty wycieczkowca. W tle słychać głos kobiety, która wraz z inną osobą postanawia natychmiast opuścić pomieszczenie. Nagranie urywa się w momencie, gdy tankowiec znajduje się około kilku metrów od rufy "American Heritage".

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Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło około godziny 12.30 czasu lokalnego w piątek w rejonie portu w Nowym Orleanie. Statek wycieczkowy "American Heritage", należący do American Cruise Lines, został tam uderzony przez tankowiec "Atlantic Asphalt".

W chwili zdarzenia na pokładzie wycieczkowca znajdowało się 197 pasażerów. Władze poinformowały, że wszyscy zostali odnalezieni i nie odnotowano ofiar śmiertelnych. - To cud. To dosłowny cud na Missisipi - mówił w rozmowie z dziennikarzami gubernator Luizjany Jeff Landry.

Nowy Orlean. Tankowiec uderzył w wycieczkowiec. Do szpitala trafiły 32 osoby

Burmistrz Nowego Orleanu Helena Moreno poinformowała z kolei na konferencji prasowej, że 32 osoby przewieziono do lokalnych szpitali w celu leczenia. Żadna z nich nie znajduje się jednak w stanie zagrażającym życiu. Jak dodała, wśród hospitalizowany znaleźli się też policjanci, którzy pomagali w ewakuacji.

Zdarzenie potwierdziły linie American Cruise Lines, które podkreśliły, że "goście i załoga zostali ewakuowani". "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich osób poszkodowanych" - podała w komunikacie firma.

W późniejszym oświadczeniu American Cruise Lines podkreśliło, że wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie wycieczkowca zapewniono zakwaterowanie w hotelach. "Dbamy o to, by mieli wszystko, czego potrzebują" - czytamy.

Rzeka Missisipi była zamknięta przez kilka godzin. Na zdarzenie zareagował Trump

Dodajmy, że rzeka Missisipi przez kilka godzin była zamknięta dla ruchu statków w rejonie zdarzenia. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wszczęły dochodzenie w sprawie katastrofy.

Według wstępnych informacji, przekazanych przez Melanie Burnham ze Straży Przybrzeżnej, tankowiec "w jakiś sposób utracił sterowność".

Wypadek skomentował między innymi prezydent USA Donald Trump, który podziękował gubernatorowi Luizjany za "wybitne przywództwo w tym trudnym okresie".

"Dziękuję Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych za niesamowitą akcję ratunkową oraz inne działania związane ze zderzeniem dwóch statków w Luizjanie. Również wszystkie służby porządkowe i ratownicy spisali się fantastycznie! Co niezwykłe, nikt nie zginął w wyniku tej poważnej kolizji. 32 osoby przebywają w szpitalu. Dziękuję gubernatorowi Jeffowi Landry'emu za wybitne przywództwo w tym niezwykle trudnym okresie" - napisał Trump.

Źródła: X, AFP



