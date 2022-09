Zderzenie statków na Gibraltarze. Zagrożenie dla środowiska

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Około 500 ton paliwa wyciekło do morza po zderzeniu dwóch statków w Gibraltarze - podały hiszpańskie media. Prace przy usuwaniu plamy oleju napędowego mogą potrwać do 50 godzin. Według ekologów wyciek to zagrożenie dla środowiska.

Zdjęcie Po zderzeniu się statków do morza wyciekło około 500 ton paliwa / @MarioDeFenza / Twitter